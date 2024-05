Ciolacu: România se prăbuşeşte fără fondurile europene şi reformele UE

„Eu, ce îmi doresc în primul şi în primul rând este o normalitate europeană. Încă ne chinuim să găsim politic acea stare care să creeze o normalitate în România. Calea cu populismul, calea cu trebuie să mergem la Bruxelles, să batem cu pumnul în masă ca să obţinem a numite lucruri sau să ne facem auzit, sau să facem vreun miting în faţă la Comisie, la Consiliu, nu reprezentă pe nimeni şi nu reprezintă un popor precum România. Oamenii politici, cei care vă reprezintă (...) trebuie să fie mai serioşi, mai uniţi, iar forţele democratice spre că au înţeles, după aceşti 30 şi ceva de ani de democraţie, că trebuie să fie o voce unitară în afara României, mai ales în interiorul UE unde până acum prea mult timp am stat într-o defensivă. Întotdeauna ne-am dus cu lecţiile nepregătite, fără să ştim foarte clar ce ne dorim şi pe urmă am încercat să reparăm cu toţii ceea ce noi singuri ne-am asumat şi am semnat în faţa Comisiei. Acest lucru trebuie să înceteze, disputele politice, între forţele democratice, trebuie să se desfăşoare pe teritoriul României”, spune Marcel Ciolacu.

El arată că România are o justiţie consolidată, o democraţie consolidată şi trebuie să intre într-o zonă de construcţie.

„PNRR, întotdeauna când se vorbeşte despre el, sunt întrebat de stadiul finanţărilor, fondurilor, pentru că ele ne aduc un nivel de trai mai ridicat, dar cea mai importantă componentă din PNRR sunt reformele. Sustenabilitatea economică a României, în acest moment, se bazează pe fondurile europene. Când ţipă câte unul pe stradă, sau la tv sau în Parlament, trebuie să le răspundem foarte clar că România se prăbuşeşte dacă nu mai are acces la fondurile europene şi dacă nu implementează reformele UE. Cu toţii ne-am dorit o ţară ca afară, eu sunt unul dintre cei care la aderare şi după revoluţie cel mai important lucru a fost să merg în afară. Ca să se închidă cercul complet, nimic nu se poate implementa în România fără cea mai stabilă structură a administraţiei româneşti, administraţia locală. Fără primari, preşedinţii de CJ, care sunt stabili pentru 4 ani. Prim-miniştrii aţi văzut că se schimbă unul pe an, eu sunt al zecelea în aceatsă serie de prim miniştri, şi eu o să mă schimb cât de curând, fiidncă mandatul este până la sfârşitul anului”, adaugă liderul PSD.

Potrivit acestuia, „stabilitatea în schimb a a rămas la primari”.

„Ei sunt partenerii principalui ai românilor, ei dezvoltă comunităţi. Guvernul trebuie să vină cu trategiile, cu reformele şi cu o implementare mult mai uşoară care să respecte regulile de transparenţă foarte clare ale UE”, încheie Ciolacu.