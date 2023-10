Ciolacu: Suntem decişi să acţionam mult mai eficient împotriva reţelelor de traficanţi

„Venim astăzi (joi - n.r.) şi cu o decizie majoră în lupta contra traficului de droguri! Suplimentăm schema de personal a secţiei de antidrog, din cadrul DIICOT, cu 25 de posturi”, spune Marcel Ciolacu.

Premierul menţionează că, în prezent, sunt doar 16 procurori care se ocupă la nivel central de droguri.

„Este evident că erau copleşiţi de realitate. De altfel, am participat mai devreme la reuniunea CSAT în care am discutat tocmai acest fenomen. Suntem decişi să acţionam mult mai eficient împotriva reţelelor de traficanţi! Şi am văzut zilele trecute semne că se poate: anchetatorii români au mers pe urma unei astfel de reţele până în Ucraina şi au destructurat-o”, încheie Ciolacu.