Cîţu, despre propunerea lui Nicolae Ciucă pentru funcţia de premier: E o propunere pe care eu am făcut-o

„PNL astăzi a dat dovadă de responsabilitate şi s-a prezentat la consultările cu preşedintele cu propunere de premier pentru a debloca criza politică, pentru a avea un Guvern. PNL l-a propus pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcţia de premier într-un Guvern minoritar alături de partenerii de la UDMR”, a declarat joi Florin Cîţu.

Acesta susţine că el l-a propus pe Nicolae Ciucă.

„E o propunere pe care eu am făcut-o in BPN pentru a debloca această criză politică. E mai important să avem în acest moment un Guvern cu puteri depline. Eu am făcut propunerea care a fost aprobată de colegi cu unanimitate”, a adăugat Cîţu.

Întrebat de ce s-a produs o schimbare atât de bruscă, după ce PNL a anunţat în repetate rânduri că Florin Cîţu este propunerea partidului, preşedintele PNL a spus: „Nu este bruscă. Suntem într-o criză politică. Ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment”.

Acesta a mai spus că mizează pe responsabilitatea parlamentarilor români pentru ca Guvernul să treacă.