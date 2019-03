Cîţu: Dragnea şi Tăriceanu au dat ordin să fiu anchetat

Senatorul PNL Florin Cîţu a declarat marţi că Dragnea şi Tăriceanu au dat ordin să fie anchetat ”după modelul comunist sugerat de Moscova, în cadrul unei anchete făcută de un habarnist şef la comisia economică din Senat”.

”Dragnea şi Tăriceanu au dat ordin să fiu anchetat! Hamsterul execută! Cei doi se răzbună şi cer să fiu anchetat din nou. Anul trecut am fost anchetat la ordinul lui Dragnea de ASF. Anul acesta la comisia economică a avut deja loc o anchetă ilegală iar cei doi preşedinţi au fost de acord. V-am spus despre reacţia Preşedintelui Senatului după ce am scris ALDE Europe despre abuzurile membrilor ALDE din România. Abuzuri pe care Preşedintele ALDE România le tolerează. Domnule Tăriceanu am să le scriu şi despre această anchetă comunistă şi abuzurile pe care le toleraţi. Dar lucrurile sunt şi mai grave. Se pare că deranjez foarte tare interesele economice ale Moscovei în România. Dragnea şi Tăriceanu au găsit momentul şi se răzbună pe mine. Se folosesc de hamsterul lui Dragnea şi îi cer să mă ancheteze după modelul comunist sugerat de Moscova, în cadrul unei anchete făcută de un habarnist şef la comisia economică din Senat”, a scris pe Facebook Florin Cîţu.

El a mai afirmat că nu va fi ”la de de îngăduitor” ca guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

”Ăsta da tupeu de comunişti. Inginerul să mă ancheteze într-o speţă în care nu are niciun fel de expertiză şi experienţă. Eu nu sunt la fel de îngăduitor că domnul Guvernator. Nu dau lecţîi de economie gratuit. Din păcate niciun membru din comisie nu are expertiză sau experienţă în domeniul pe care îl anchetează.

Nu mai spun că în fiţuică pe care mi-a trimis-o nu spune în ce calitatea mă cheamă procurorul comunist ALDE la această comisie. Încă un abuz în serviciu. Pe acestea marele luptător pentru drepturile românilor, Preşedintele Senatului, nu le vede. Exact că înaintaşîi lor comunişti, inventează procese pentru opoziţia politică. Ne aflăm într-o situaţie de un absurd care l-ar face pe Eugen Ionsecu să crape de gelozie. Dragnea şi Tăriceanu şi-au pus hamsterul procuror să facă această anchetă după ce am arătat că la Comisia Economică din Senat este tolerată o anchetă fără avizul Biroului Permanent.

O anchetă în care deja s-au adus acuzaţîi publice, s-au prezentat documente furate şi falsificate. Dar mult mai rău s-au dat deja verdicte. Inginerul/procuror comunist s-a pronunţat deja public în ceea ce mă priveşte. Mai trebuie să dea sentinţa. Aşa sunt cheltuiţi banii publici. Anchetarea şi hărţuirea opoziţiei”, a adăugat liberalul.

El susţine că preşedintele Comisiei economice, Daniel Zamfir, vrea să intre în legalitate cu ancheta.

”Prea târziu. Tot ce se întâmplă acum este doar un spectacol ieftin. Inginerul este fericit în rolul lui de procuror comunist iar Tăriceanu şi Dragnea au asigurat în continuare accesul cu discount la televiziunea #fakenews. În plus arată stăpânilor de la Moscova că sunt ascultători şi merită să fie sprijiniţi în continuare. I-am cerut inginerului-procuror să-mi trimită oficial calitatea în care sunt anchetat.

Doar comuniştii anchetau întâi şi pe urmă spuneau pentru ce. În timp ce eu sunt anchetat de hamsterul lor, Tăriceanu şi Dragnea fac turul televiziunilor şi se plâng că îi abuzează “statul paralel”. Dragnea şi Tăriceanu se folosec de toate instituţiile statului pentru a mă face să tac. La ordinul lor am fost anchetat de ASF. Acum la ordinul lor sunt anchetat de Senat. Nu mă sperie. Voi continuă să va prezint toate nenorocirile pe care le fac aceşti dictatori. Ei trebuie să plătească pentru distrugerea României”, a afirmat în încheiere senatorul PNL.

Reacţia lui Cîţu vine după ce preşedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat marţi că există pârghiile necesare pentru a-l determina pe fostul trezorier ING, senatorul PNL Florin Cîţu, să se prezinte la Comisia economică pentru a fi audiat în legătură cu manipularea ROBOR din 2008, chiar dacă acesta refuză.

“Eu l-am învederat în scris, pentru că am primit de dimineaţă o adresă de la domnia sa prin care mă întreabă în ce calitate e invitat. E de notorietate bănuiesc, ştie foarte bine. E vorba de acea investigaţie în 2008, când el era unul dintre trezorierii băncilor care sunt prinşi în acel raport că manipulau ROBOR. L-am chemat în calitate de trezorier de pe vremea aceea, aşa cum am chemat încă trei trezorieri ai băncilor. I-am împărţit în două. O parte vin săptămâna asta, o parte săptămâna viitoare. Sunt cei care erau în momentul ăla implicaţi în cotaţia ROBOR. El era atunci trezoriei ING Bank”, a declarat Zamfir pentru MEDIAFAX.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.