Cum a ajuns Victor Ponta să aibă permis de port-armă: „mi-au dat un pistol Carpați”

În plină campanie electorală, jurnalistul Adrian Artene propune privitorilor „Altceva” o mini-serie în care îi aduce în atenție pe prezidențiabilii României, în această ediție fiind invitat Victor Ponta.

Printre altele, fostul premier al României a vorbit despre cum a ajuns să aibă permis de port-armă pe vremea când era procuror.

Victor Ponta a fost întrebat dacă în situația tensionată a anilor ’90 mergea cu teamă acasă sau privea în spate.

„Eu stăteam și atunci unde am stat tot timpul, la Gara de Nord și cumva nu-mi era frigă, că era cartierul meu. Îi știam pe toți, și pe schimbătorii de valută și pe ăia care duceau fete. Cred că am avut unul sau două dosare, la un moment dat, știu că mi-am și luat permis de port armă, mi-au dat un pistol Carpați. De fiecare dată m-am gândit, oare aș fi în stare chiar să-l folosesc? Slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu, n-a fost nevoie, dar mă și gândeam că am un pistol și ce fac? Chiar am curaj să trag într-unul? că trebuie să ai o anumită mentalitate și pregătire”, a declarat Victor Ponta.

Acesta spune că mai degrabă s-a simțit în pericol în Italia.

„Mai mult m-am simțit în pericol în Italia când am fost la stagiu și când am fost cu cei de la Direcția Națională Antimafia. Acolo păreau lucrurile mult mai serioase decât la noi. Și uite ăsta e un lucru bun. S-au dezvoltat și la noi clanuri criminale, dar România, față de multe alte țări, e o țară sigură”, a precizat Ponta.