Victor Ponta explică implicarea SRI în lupta împotriva evaziunii: Eu am avut ideea cu SRI

Fostul candidat la funcția de președinte Victor Ponta a vorbit deschis, în emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, despre modul în care, în perioada mandatului său, a implicat Serviciul Român de Informații în combaterea evaziunii fiscale.

Discuția a venit în contextul unei declarații recente făcute de Nicușor Dan, care a afirmat că dorește să includă evaziunea fiscală în strategia națională de securitate.

Întrebat de Ionuț Cristache cine i-a dat ideea de a aduce SRI-ul în această ecuație, Victor Ponta a răspuns clar că inițiativa i-a aparținut și că a discutat-o direct cu George Maior, care conducea SRI la acea vreme.

El a explicat că modelul a fost gândit împreună cu Gelu Diaconu, fostul șef al ANAF.

„Eu mi-am dat ideea cu Gelu Diaconul. Și am vorbit-o cu Maior atunci. Și ideea a fost în felul următor. Și așa am obținut încasări mari, duble. Într-un an de zile scăzând taxe.”, a declarat Victor Ponta în emisiune.

Ponta a mai declarat că nu era vorba despre accesul la informații, deoarece SRI furniza deja astfel de date în mod constant. Cheia, în opinia sa, a fost colaborarea directă dintre instituții și supravegherea reciprocă.

Unul dintre punctele centrale ale strategiei descrise de fostul premier a fost ideea de control reciproc între structurile implicate. Potrivit lui Ponta, echipele ANAF și SRI se monitorizau între ele, ceea ce prevenea abuzurile și încuraja corectitudinea în sistem.

„Și a zis așa, ăștia de la ANAF îi păzesc pe aceia de la SRI-ul să nu facă rele. Ăia de la SRI-ul îi păzesc pe aceia de la ANAF să nu facă rele. Unii de frică a celorlalți. Și noi în casă în bani.”

El susține că această formulă a funcționat foarte bine, iar încasările la buget au crescut semnificativ.

„Și așa a funcționat. Și chiar a funcționat. Dar eu înțelegeam, eu ca prim-ministru, eu înțelegeam fenomenul. Și știam exact cine, unde, cum, ce face.”

Filosofia „stick and carrot”: taxe mai mici, pedepse mai dure

Cristache l-a întrebat cum i-a venit această „revelație”, iar Ponta a legat totul de principiul de guvernare pe care l-a aplicat constant: recompensă și pedeapsă.

„Eu aveam această idee a faptului că stick and carrot. Asta cred în tot ceea ce fac în viață. Reduc taxele. Și le-am redus pe toate. Da. Dar omor la figurat, nu la propriu, pe aia care nu le plătesc pe alea mici.”, a spus Ponta.