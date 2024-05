Ciucă: Decizia de majorare a salariului minim e luată cu această nevoie de sprijinire a mediului de afaceri

„Noi am avut discuţii la nivelul coaliţiei. Am discutat tot ceea ce ţine de acest subiect, care a ţinut prima linie pentru o lipsă de comunicare internă la nivelul coaliţiei. Am discutat cu mediul de afaceri, cu sindicatele, cu partenerii de coaliţie. Decizia de majorare a salariului minim e luată cu această nevoie de sprijinire a mediului de afaceri, pentru că nu poţi să vii către mediul de afaceri cu o măsură, sigur - fusese discutată şi ştiam că urma să aibă loc o mărire a salariului minim, mediul de afaceri, pentru patronate era o chestiune de timp până când urma să intre în vigoare o astfel de măsură. În aceste condiţii, la discuţiile care au avut loc la guvern, s-a stabilit ca această măsire să fie de 400 de lei, cu menţiunea că nu doar 200 de lei, ci 300 de lei să rămână ca sumă neimpozabilă, astfel încât patronatul, cei care au responsabilitatea planurilor de afaceri, să poată să se adapteze la această nouă schimbare a salariului minim, a creşterii salariului minim”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că „motorul dinamicii economiei româneşti este sectorul privat, de unde vine tot ceea ce înseamnă venituri la buget”.

„Ca atare, guvernul şi orice instituţie a statului nu trebuie să fie decât partenerul mediului de afaceri. Mediul de afaceri nu reprezintă adversarul guvernului. Adversarii sunt în altă parte, din colo de graniţă. Trebuie să acomodăm toate deciziile astfel încât să nu impactăm asupra modului în care se derulează planurile de afaceri. În momentul de faţă există un angajament la nivelul coaliţiei, la nivelul guvernului, ca după această decizie de mărire să se stabilească şi să se agreeze mecanismul în funcţie cu cele agreate şi la nivelul UE, mecanismul ca salariul minim să fie crescut pe baze clare, principiale, oneste între toţi factorii”, încheie Ciucă.