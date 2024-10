Ciucă, despre coborârea pragului pentru IMM-uri: Este important să cumpănim de unde pierdem mai mult

„În acest moment deciziile politice au fost luate, iar soluţia este una tehnică. Motiv pentru care staful tehnic de la Partidul Naţional Liberal va discuta orice subiect legat de cererea de plată numărul 13. Ceea ce vă pot spune în momentul de faţă este că în calitate de premier, la vremea respectivă conform calendarului, am avut de rezolvat ţintele şi jaloanele pentru cererile de plată 1 şi 2. S-au rezolvat, banii sunt în visterie, aproximativ 6 miliarde de euro”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că pentru cererea de plată numărul 3 „trebuie să facem în aşa fel încât banii, indiferent ce penalitate ne va aplica stafful de la Bruxelles, să intre în visteria statului pentru că sunt cât se poate de bineveniţi”.

Despre scăderea pragurilor la IMM-uri, preşedintele liberalilor spune: „Şi acum ne opunem coborârii”.

„Este vorba de pierderea 1% din banii alocaţii jalonului respectiv şi trebuie să vedem care sunt efectele. Putem să ne permitem să pierdem o parte din bani sau putem să pierdem foarte mulţi bani, ajungând să se dizolve foarte multe întreprinderi mici şi mijlocii care în momentul de faţă au o cifră de afaceri de peste 150 de miliarde de lei. Este important să cumpănim şi să vedem de unde pierdem mai mult. Când am preluat guvernul în noiembrie 2021 mi s-a spus că nu mai avem timp pentru cererea de plată numărul 1 şi pentru cererea de plată numărul 2. În mai puţin de 3 luni de zile am rezolvat cererea de plată numărul 1 şi am avut timp să ne ocupăm şi de cererea de plată numărul 2 şi am început şi cererea de plată. Şi jaloanele şi ţintele din cererea de plată există”, adaugă Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă România va pierde totuşi o parte din aceşti bani e un eşec al coaliţiei sau e un eşec al premierului, liderul PNL afirmă: „Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea, iar responsabilitatea este a guvernului şi a premierului”.