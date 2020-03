Clotilde Armand şi-a lansat, duminică, candidatura la Primăria Sectorului 1: PNL este împreună cu PSD | VIDEO

Clotilde Armand şi-a lansat, duminică, candidatura la Primăria Sectorului 1, ea afirmând că, atunci când a fost vorba de interese financiare, „a mers mereu sistemul transpartinic, iar PNL este împreună cu PSD”.

„În sectorul 1 PNL-ul trebuie să facă un pas în spate. Eu am fost în Consiliul Local timp de trei ani înainte să ajung în Paramentul European. Timp de trei ani am învăţat mult, am văzut cum se desfăşoară lucrurile acolo. Când e vorba de interese financiare, a mers mereu sistemul transpartinic. PNL este împreună cu PSD. (...) Nu au votat pentru investiţii. (...) PNL-ul, repet, PNL-ul trebuie în sectorul 1 să facă un pas în spate” a afirmat Clotilde Armand, care şi-a lansat candidatura pentru Primăria sectorului 1”, a spus Clotilde Armand, la lansarea candidaturii.

Clotilde Armand a adăugat că vrea să existe un candidat unic la Primăria Sectorului 1.

„Un proiect comun pe care-l propun eu pentru că ei au fost incapabili până acuma să-l facă”, a mai spus candidatul USR.

Nu este pentru prima dată când Clotilde Armand candidează pentru această funcţie, În 2016, ea a pierdut Primăria Sectorului 1 în faţa contracandidatului său, Dan Tudorache (PSD).

