Clujenii vor mai avea de aşteptat pănă să meargă cu metroul. Proiectul a fost suspendat. Boc: "Decizia ne ţine în finanţarea prin PNRR"

Primarul Emil Boc a explicat decizia de a suspenda temporar licitaţia publică pentru realizarea metroului din Cluj-Napoca, informează Ziua de Cluj.

"Azi, după consultarea cu ministrul Transporturilor, am luat decizia de suspenda temporar procedura de achiziţie, până actualizăm costul de realizare al metroului, având în vedere că preţurile au crescut accelerat. Am luat decizia astăzi, pentru că pe parcursul ultimelor zile am primit 3 scrisori de la concerne care au realizat 19 proiecte de metrou pe 4 continete şi care ne-au informat că au fi dorit să participe la realizarea metorului din Cluj, dar din cauza preţului adoptat anul trecut şi a creşterii preţurilor de anul acesta, nu pot" a declarat Emil Boc.

"Am fi putut să anulăm licitaţia, dar am găsit soluţia aceasta de suspendare temporară şi am primit acceptul Ministerului Transporturilor. În perioada următoare vom face acest lucru, indicatorii vor fi aprobaţi de Guvern urmând să continuăm licitaţia. În concluzie, această decizie este una benefică de realizare a metroului, una care ne ţine în finanţarea prin PNRR", a adăugat primarul oraşului Cluj-Napoca..