Codrin Ştefănescu şi alte 15 persoane, într-un dosar de constituire de grup infracţional şi şantaj - surse

Codrin Ştefănescu şi alte 15 persoane sunt urmărite penal într-un dosar privind infracţiuni de constituire de grup infracţional organizat, şantaj şi complicitate la şantaj, pentru că ar fi vrut să îşi impună apropiaţii la conducerea unor instituţii din judeţul Caraş-Severin.

Conform unor surse judiciare, Codrin Ştefănescu este urmărit penal alături de alte 15 persoane într-un dosar de şantaj, constituire de grup infracţional organizat, complicitate la şantaj dar şi abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului.

Concret, spun procurorii DIICOT într-un comunicat, gruparea ar fi urmărit să schimbe toţi şefii instituţiilor publice din judeţul Caraş-Severin cu apropiaţi apropiaţi ai acestora.

Având în vedere că cei de la conducerea instituţiilor puteau fi schimbaţi doar în cazul unor fapte penale sau abateri disciplinare, procurorii spun că membrii grupării au creat artificial presupuse fapte disciplinare pe care, mai apoi, le publicau în presa locală.

De cealaltă parte, Codrin Ştefănescu spune că nimic din ceea ce s-a petrecut la Caraş Severin nu este ilegal.

„Conducerea centrală a PSD avizează numai propunerile pentru miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, lista pentru parlamentare, lucruri care ţin de interesul partidului. Niciodată conducerea centrală a partidului nu a influenţat o organizaţie judeţeană pentru numire în judeţ a cuiva. Noi am fost toţi astăzi (vineri – n.r.), ieri (joi – n.r.), când a fost chemat toată lumea, în calitate de suspecţi în acest dosar. Eu am fost, am dat o declaraţie, am răspuns la întrebările care mi s-au pus, am explicat care era rolul conducerii centrale”, a spus, pentru MEDIAFAX, Codrin Ştefănescu.

Codrin Ştefănescu a fost citat, vineri, de procurorii DIICOT Caraş-Severin. Fostul secretar general al PSD a spus, joi pentru MEDIAFAX, că nu ştie de ce a fost chemat, mai ales pentru că a fost de două ori în viaţă la Caraş-Severin.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.