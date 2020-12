COMENTARIU Marius Oprea | Iohannis cu guvernele lui, noi cu necazurile noastre: vaccinul nu vindecă nici prostia, nici hoţia

Da. Se repetă acelaşi stil paternalist în care Klaus Iohannis operează cu ”guvernul său”: acum, se ocupă cu implicarea în vaccinare. A mai făcut-o, s-a mai implicat, în diverse. ”Guvernul său” a scos de peste tot unde a putut oameni competenţi şi i-a înlocuit cu oameni de partid. Acum, va fi şi mai şi: sînt oameni ”de pus” de la trei partide.

Se pare că preşedintele e printre cei care n-au înţeles nimic, cum spunea Antohi, din acest an al pandemiei. Eu am urmărit ce s-a întmplat în 2020 mai ales cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romînesc, dintr-un interes legitim, pentru că e instituţia pe care am creat-o, în 2005. De aici am fost dat afară la începutul anului, pentru că eram doar ”detaşat” pe post, dar n-am mai fost primit înapoi legal, prin scoaterea la concurs a postului pe care-l ocupasem - şi asta s-a făcut la ordinul preşedintelui Iohannis, pus în practică de consiliera sa, Alexandra Toader, care a preluat şefia IICCMER.

Ştiu că pe preşedinte l-a preocupat de pildă cum se ”toacă” banii pe la alte insititute, precum cel al Levantului condus de preşedintele Constantinescu. I-aş sugera să compare proiectele realizate de cele două institute şi să costate că pupila sa, pe care cu puterile pe care le avea asupra ”guvernului său”, a ”plantat-o” la conducerea IICCMER, n-a făcut în acest an pandemic nimic. Asistată administrativ de un fost militar implicat în afaceri cu iz penal pe la o administraţie a pieţelor, n-a fost în stare nici să asigure materiale sanitare angajaţilor, care au venit cu săpunul şi hîrtia igienică de acasă, ca să nu mai vorbim de măşti. Angajaţii fostei dumneavoastră consiliere, domnule preşedinte, v-au urmat îndrumările legate de igiena personală zilnică, cu mari dificutăţi.

Profesional, domnişoara Toader e un adevărat monument de incompetenţă. Într-un întreg an, a organizat doar două dezbateri ”on line”, unde n-a legat două vorbe inteligibile nici în faţa computerului. Dezbaterile s-au purtat mai mult între angajaţi, care au fost obligaţi să participe, iar una a fost de tot rîsul. S-a discutat despre ”deţinuţii politici” în lipsa acestora: n-au fost invitaţi la dezbatere. Nici n-ar fi răspuns, pentru că ei au anunţat public ruperea relaţiilor cu IICCMER.

Şirul de eşecuri care se înregistrează la IICCMER, intituţie de care sînteţi interesat, dacă aţi trimis direct o persoană din corpul dvs. de consilieri să o gireze, dar mai ales lipsa de dialog şi ostentaţia nepoliticoasă cu care sînt trataţi cei din AFDPR de către fosta dvs. subalternă mă face să cred că vă apropiaţi, domnule preşedinte, de un moment jenant, acela în care deţinuţii politici, în frunte cu domnul Octav Bjoza, vă vor ”colinda” la Cotroceni, să vă returneze decoraţia cu care i-aţi onorat, cînd de fapt nu daţi nicio ceapă degerată pe oameni ca ei, lăsîndu-I să fie umiliţi de fosta dvs. consilieră.

Vă asigur că nici Traian Băsescu nu s-a simţit tocmai confortabil, atunci cînd fostul dizident Vasile Paraschiv i-a făcut asta şi, dacă aşa ceva se va întîmpla (eu prevăd că da), va fi cu atît mai greu pentru dumneavoastră, cu cît acum nu va fi doar o persoană, ci toată asociaţia supravieţuitorilor crimelor politice ale regimului comunist din Romînia, care vă răspund astfel la modul la care ei au fost trataţi, umiliţi şi desconsideraţi de ”guvernul” şi consiliera dumneavoastră, aşa cum au arătat ei înşişi în comunicatul prin care anunţau că încetează orice relaţie cu IICCMER.

Asemenea comportamente ”a la Toader” nu vor fi o excepţie nici în noul dumneavoastră guvern, domnule preşedinte. Toţi aceşti oameni tineri, chiar foarte tineri, numiţi în funcţii înalte vor avea de suportat un şoc căruia puţin îi supravieţuiesc moral, şi pe care şi dvs, l-aţi experimentat şi, după părerea mea, v-a şi doborît: se numeşte ”beţia puterii”. Se transmite mai rapid decît coronavirsul şi semnele ei nu se pot ascunde sub mască.

Atunci cînd toţi aceşti tineri vor învăţa lecţia aroganţei, a comunicării în doi peri, toate camuflînd lipsa de experienţă în găsirea unor soluţii viabile pentru ţara asta care se scufundă încet în sărăcie, mult mai periculoasă şi mortală decît pandemia, acest ”nou guvern” al dumneavoastră, care a moştenit păcatele şi pagubele tuturor celor mai vechi, va da chix. Şi va fi greu, domnule Iohannis, să ne faceţi să credem că mai aveţi vreun guvern nou în buzunar, care să scoată ţara din criză. Sau, mai direct, că aţi avut, vreodată, măcar o idee despre ce-ar fi trebuit făcut.

Noul an nu se arată cu semne bune. Vaccinul nu imunizează nici prostia şi nici hoţia. Vaccinul nu scoate ţara din criză şi vaccinul nu plăteşte datoria externă, singura din care mai reuşiţi ca, în Romînia, să se mai trăiască de la o zi la alta, de la o lună la alta. V-a bucurat tinereţea noilor mimiştri. Dar aţi uitat cuvintele lui Reagan: „Guvernul este ca un copil: Un tub digestiv cu un mare apetit la un capăt şi nici un simţ al responsabilităţii la celălalt capăt.” V-a bucurat că primul ministru Cîţu este un finanţist, care conduce acum acest guvern. Dar nu cunoaşteţi poate constatarea amară pe care tot Reagan a făcut-o, în legătură cu acest gen de oameni şi stilul lor de a face politică, în fruntea guvernului: ”Dacă ceva funcţionează, taxează-l! Dacă continuă să funcţioneze, reglementează-l! Şi dacă nu mai funcţionează, subvenţionează-l!” Este exact ce vedem că se întîmplă în jurul nostru.

Sincer, mi-e mai puţin teamă de covid, cît îmi este de acest guvern, care e prea tînăr pentru a ajunge la judecata înţeleaptă a aceluiaşi preşedinte Reagan, cel ce a dărîmat Cortina de Fier, şi la finalul carierei sale politice a spus un lucru care cu siguranţă tinerilor miniştri din România le este cu totul străin de înţelegere: „Atunci cînd vom uita că sîntem o naţiune supusă lui DUMNEZEU, vom deveni o naţiune supusă”.