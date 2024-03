Conducerea MApN face o vizită oficială în Slovenia

Vizita se desfăşoară în contextul sărbătoririi a 20 de ani de la aderarea Sloveniei la NATO, prilej cu care ministrul Tîlvăr va avea o întrevedere cu omologul său şi va participa la dezbaterea cu tema „Back to the roots and Collective Defence – 75 years of NATO”, potrivit unui comunicat de presă.

Conform sursei citate, delegaţia Ministerului Apărării Naţionale, din care face parte şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, va participa şi la ceremonia oficială organizată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de când Slovenia este stat membru al Alianţei Nord-Atlantice, după care va vizita Centrul NATO de Excelenţă pentru vânători de munte de la Poljče.