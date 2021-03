Consiliul Naţional al PLUS a validat o serie de numiri din partea partidului. Cine sunt aleşii desemnaţi pentru ocuparea funcţiilor din ministere şi în teritoriu

Numirile sunt:

Tudor Oprea – subsecretar de stat pentru digitalizare, Ministerul Educaţiei. A absolvit Facultatea de Psihologie în cadrul York University (Toronto, Canada) şi un master în Sănătate Publică în cadrul Umea University (Suedia). A coordonat primul program public naţional de digitalizare a administraţiei publice (GovITHub), alături de 20 de bursieri, peste 300 de voluntari şi 1700 de susţinători, experţi şi entuziaşti din domeniul IT&C. Începând din 2016, colaborează cu peste 50 dintre cele mai mari companii din industrie şi cu startup-urile de succes din ţară pentru introducerea subiectului Industry 4.0 pe agenda publică din România, în scopul creşterii nivelului de digitalizare a industriei. A coordonat mai multe proiecte naţionale de creştere a ratei cunoştinţelor digitale în rândul populaţiei. Este preşedintele filialei PLUS Braşov, a contribuit la capitolul Digitalizare, Inovare şi Tehnologii Noi din cadrul Programului Politic dezvoltat de CNPP şi coordonează echipa PLUS Digital.

Mihail David – vicepreşedinte, Garda de Mediu. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În prezent, este director general adjunct la o firmă din domeniul transportului de marfă şi logistică. Activează de 14 ani ca voluntar în mediul ONG, în cadrul unor proiecte sociale, culturale şi de sănătate publică. În 2017, a devenit voluntar al Platformei România 100, fiind parte a echipelor-nucleu Economie şi Antreprenoriat şi Relaţii externe. La începutul anului 2018, a fondat prima Comunitate Locală din România, RO100 Alba Iulia, alături de încă nouă colegi. Este preşedintele filialei PLUS Alba şi membru în Comisia Naţională de Politici Publice, în cadrul echipei Economie şi Antreprenoriat.

Sergiu Horia Hossu – Şef Cancelaria Prim-Ministrului. A absolvit Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi un master în Ştiinţa Mediului în cadrul aceleiaşi universităţi. În 2017, a absolvit cursurile MBA ale Universităţii Hull din Anglia, deţinând o diplomă de Master of Business Administration. A activat în domeniul vânzărilor şi are o experienţă de peste 15 ani în funcţii de conducere, coordonând echipe în companii cunoscute şi apreciate în mediul de afaceri din Cluj-Napoca – AROBS, Rosal, Evozon. Este preşedintele filialei PLUS Cluj şi a fost ales consilier local în Cluj-Napoca la alegerile din septembrie 2020.

Silviu Iordache – prefect, Buzău. A absolvit Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi un master în Managementul Proiectelor Internaţionale în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. A activat în mediul antreprenorial, dezvoltând afaceri în domeniul telecomunicaţiilor şi în cel al energiei regenerabile şi dobândind astfel o experienţă considerabilă în management şi în relaţia cu autorităţile locale. A fost, de asemenea, consultant senior fonduri europene, ocupându-se cu elaborarea de proiecte şi studii de fezabilitate pentru accesarea fondurilor nerambursabile cu finanţare europeană. În prezent, este director general al Panosol Power SRL, o firmă specializată în energie regenerabilă, pe care a înfiinţat-o în 2012 printr-un proiect finanţat din fonduri europene. Este membru al filialei PLUS Buzău.