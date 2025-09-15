Consiliul ONU pentru Drepturile Omului va organiza o dezbatere în urma incidentelor din Qatar

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a anunțat că va desfășura marți o dezbatere de urgență pe tema atacurilor aeriene lansate de Israel asupra capitalei Qatarului, Doha, în urma cărora au murit cinci membrii Hamas, informează Sky News.

Dezbaterea a fost solicitată de Pakistan, în numele Organizației Cooperării Islamice (OIC), și de Kuweit, în numele Consiliului de Cooperare al Golfului.

Discuțiile de la ONU se realizează în paralel cu reuniunea liderilor arabi și islamici la Doha, unde urmează să fie adoptat un proiect de rezoluție ce avertizează că acțiunile Israelului în Qatar pun în pericol stabilitatea regională.

Dezbaterea de marți va fi a zecea de acest tip organizată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la înființarea sa, în 2006.

Atacurile israeliene asupra Qatarului au atras critici internaționale severe. Administrația de la Washington și-a arătat nemulțumirea față de acțiunile israeliene, președintele Trump declarând că atacurile nu au fost benefice pentru „interesele americane și israeliene”.