Șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU: Atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri sunt „inacceptabile”

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a solicitat o anchetă asupra atacurilor, în ceea ce pare a fi prima condamnare de acest gen din partea unei organizații a Națiunilor Unite.

Ravina Shamdasani, purtătoarea de cuvânt a biroului lui Türk, a transmis mesajul acestuia vineri, în cadrul unei conferințe de presă periodice a ONU: „Aceste atacuri și costul uman tot mai mare al acestora sunt inacceptabile. SUA trebuie să înceteze astfel de atacuri și să ia toate măsurile necesare pentru a preveni uciderea extrajudiciară a persoanelor aflate la bordul acestor nave”.

Ea a spus că Türk consideră că „atacurile aeriene ale Statelor Unite ale Americii asupra ambarcațiunilor din Caraibe și din Pacific încalcă legislația internațională privind drepturile omului”.

Președintele Donald Trump a justificat atacurile asupra ambarcațiunilor ca fiind o escaladare necesară pentru a stopa fluxul de droguri către Statele Unite, dar campania împotriva cartelurilor de droguri a creat diviziuni între țările din regiune, potrivit AP.

Atac militar al SUA

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat miercuri cel mai recent atac militar al SUA în cadrul campaniei, împotriva unei nave despre care a spus că transporta droguri în estul Oceanului Pacific. Toate cele patru persoane aflate la bord au fost ucise. A fost al 14-lea atac de la începutul campaniei, la începutul lunii septembrie, iar numărul morților a crescut la cel puțin 61.

Shamdasani a luat act de explicațiile SUA privind eforturile depuse ca parte a unei campanii antidrog și antiteroriste, dar a afirmat că țările au convenit de mult timp că lupta împotriva traficului ilicit de droguri este o chestiune de aplicare a legii, guvernată de „limite stricte” impuse asupra utilizării forței letale.

Utilizarea intenționată a forței letale este permisă numai ca ultimă soluție împotriva unei persoane care reprezintă „o amenințare iminentă la adresa vieții”, a spus ea. „În caz contrar, aceasta ar constitui o încălcare a dreptului la viață și ar reprezenta execuții extrajudiciare”.

Atacurile au loc „în afara contextului” unui conflict armat sau al unor ostilități active, a spus Shamdasani.