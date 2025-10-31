Prima pagină » Știrile zilei » Șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU: Atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri sunt „inacceptabile”

Șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU: Atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri sunt „inacceptabile”

Șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU a declarat vineri că atacurile militare ale SUA împotriva ambarcațiunilor din Marea Caraibelor și din estul Oceanului Pacific, care se presupune că transportau droguri ilegale din America de Sud, sunt „inacceptabile” și trebuie să înceteze.
Șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU: Atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri sunt „inacceptabile”
Sursa foto: Hepta
Mihaela Ionita
31 oct. 2025, 14:28, Social

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a solicitat o anchetă asupra atacurilor, în ceea ce pare a fi prima condamnare de acest gen din partea unei organizații a Națiunilor Unite.

Ravina Shamdasani, purtătoarea de cuvânt a biroului lui Türk, a transmis mesajul acestuia vineri, în cadrul unei conferințe de presă periodice a ONU: „Aceste atacuri și costul uman tot mai mare al acestora sunt inacceptabile. SUA trebuie să înceteze astfel de atacuri și să ia toate măsurile necesare pentru a preveni uciderea extrajudiciară a persoanelor aflate la bordul acestor nave”.

Ea a spus că Türk consideră că „atacurile aeriene ale Statelor Unite ale Americii asupra ambarcațiunilor din Caraibe și din Pacific încalcă legislația internațională privind drepturile omului”.

Președintele Donald Trump a justificat atacurile asupra ambarcațiunilor ca fiind o escaladare necesară pentru a stopa fluxul de droguri către Statele Unite, dar campania împotriva cartelurilor de droguri a creat diviziuni între țările din regiune, potrivit AP.

Atac militar al SUA

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat miercuri cel mai recent atac militar al SUA în cadrul campaniei, împotriva unei nave despre care a spus că transporta droguri în estul Oceanului Pacific. Toate cele patru persoane aflate la bord au fost ucise. A fost al 14-lea atac de la începutul campaniei, la începutul lunii septembrie, iar numărul morților a crescut la cel puțin 61.

Shamdasani a luat act de explicațiile SUA privind eforturile depuse ca parte a unei campanii antidrog și antiteroriste, dar a afirmat că țările au convenit de mult timp că lupta împotriva traficului ilicit de droguri este o chestiune de aplicare a legii, guvernată de „limite stricte” impuse asupra utilizării forței letale.

Utilizarea intenționată a forței letale este permisă numai ca ultimă soluție împotriva unei persoane care reprezintă „o amenințare iminentă la adresa vieții”, a spus ea. „În caz contrar, aceasta ar constitui o încălcare a dreptului la viață și ar reprezenta execuții extrajudiciare”.

Atacurile au loc „în afara contextului” unui conflict armat sau al unor ostilități active, a spus Shamdasani.