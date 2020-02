Contre la audierea ministrului desemnat la Finanţe. Zamfir: De ce v-aţi împrumutat pe 30 de ani? Cîţu: E mai ieftin

Preşedintele comisiei economice a Senatului Daniel Zamfir a acuzat că audierea ministrul desemnat la Finanţe face parte dintr-o procedură de învestire a Guvernului Orban 2, un fenomen unic de la Revoluţie încoace.

Redăm integral discuţia din comisiile reunite pentru buget ale Parlamentului unde este audiat ministrul Florin Cîţu:

„Daniel Zamfir: Aş vrea să discutăm despre situaţia în care ne aflăm acum. Suntem într-o procedură unică de la Revoluţie încoace. Suntem într-o procedură de neînvestitură a Cabinetului. Aşa că întrebările legate de ce vrea să facă ministrul cred că sunt inutile. A anunţat că nu vrea să fie învestit. Cred că e important să ne spună dl ministru ce a făcut cele trei luni de zile în care a stat la Ministerul de Finanţe. Folosesc prilejul să îi anunţ şi pe colegi că domnul senator Florin Cîţu nu doreşte să participe la audierile din Senatul României din următorul motiv. Şi aici pentru că tot ne-a povestit dumnealui despre campania de împrumuturi vreau să calificaţi răspunsul pe care l-a dat dl ministru la invitaţia la audiere în comisia economic. Ne informează că băncile comerciale se ocupă de politica de creditare a ţării. Având în vedere aceste neclarităţi, dumnealui n use va prezenta la audierile din Parlament.

Daniel Zamfir: Eu îmi permit să îi spun dlui ministru că domnia sa, dincolo de aronganţa pe care o afişează, e obligat să vină la orice audiere în comisie. Dacă de exemplu comisia de cultură îl invită la audiere, eu cred că este obligat să vină la audiere chiar şi în comisia de cultură.

Daniel Zamfir: Cred că e foarte important să profităm de prilejul pe care îl avem acum şi care nu ne-a fost oferit în comisiile parlamentare de la Senat să lămurim nişte aspecte de mare interes public, în legătură cu împrumuturile constatate. Cred că asta interesează lumea, altfel cred că simulacrul de învestitură nu interesează pe nimeni.

Daniel Zamfir: În primul rând în legătură cu veniturile bugetare, s-a vorbit prea puţin despre ele. O dată concretă ne spune aşa – veniturile bugetare în ultimele 2 luni ale ale anului 2019 au fost cu 2,7 miliarde mai mici decât în perioada similară a anului 2018. Ceea ce e mai grav, veniturile au fost cu 4,6 miliarde mai mici decât propria rectificare. Atenţie. Domnul Cîţu a făcut o rectificare bugetară şi a încasat cu 4,6 miliarde de lei decât propria rectifiare.

Daniel Zamfir: În legătură cu împrumuturile. Domnule ministru păcăliţi românii când spuneţi că împrumuturile scad. Asta e o minciuna. Banca Centrală Europeană practică dobânzi negative. Tocmai de aceea majoritatea practică împrumuturi pe un an. Domnul Cîţu e mândru că face un împrumut de 3 miliarde de euro. Unul a fost pe o perioadă de 12 ani, iar altă parte a împrumutului a fost contractată la 3,4%. Am luat 60 de miliarde de euro pe dobândă de 3,4%. Aţi spus românilor că dobânda va fi de 1,6 miliarde. De ce v-aţi împrumutat pe 30 de ani?

Daniel Zamfir: Concretizez imediat pentru că e de foarte mare interes pentru oameni să ştie că atunci când Cîţu se împrumuta cu dobândă de 3,4 Grecia se împrumuta cu o dobândă mai mică. De ce nu puneţi în aplicare hotărârea care vă obligă să recuperaţi de la Banca Comercială 300 de milioane de lei. Ştiţi că obligă Banca să restituie sume încasate ilegal de la statul român de 300 milioane lei. De ce nu puneţi în aplicare acea hotărâre a instanţei?

Florin Cîţu: Acea hotărâre obligă băncile să restituie, nu obligă Ministerul de Finanţe.

Daniel Zamfir: Şi de ce nu puneţi poprire pe conturi? Ce face MFP să recupere acei bani pe care băncile nu vor să le plătească?

Florin Cîţu: Aici e o decizie a Curţii de Conturi împotriva băncilor. Băncile trebuie să le dea înapoi. Aici Ministerul de Finanţe nu are treabă. Sunt în termen. Au până în martie băncile să restituie banii.

Daniel Zamfir: Voiaţi să daţi ordonanţă de urgenţă de ştergere a datoriilor. Asta e problema.

Florin Cîţu: E normal ca Grecia să se împrumute mai ieftin ca România, că are surplus bugetar. Anul trecut au fost împrumutate 5 miliarde de euro. Nu avem nicio comisie de anchetă. Nu s-a întâmplat nimic. Toată lumea a fost fericită că s-a împrumutat. Anul trecut au fost dobânzi de 2% la 12 ani. Anul trecut se împrumutau la 2,12%. Noi anul acesta ne împrumutăm la 3,4%. Anul trecut s-au împrumutat tot la 30 de ani. Pentru că hotărârea Guvenrului trebuie să asigure surse de finanţare. De ce pe 30 de ani. Pentru că e mai ieftin şi asta arată încredere în România.

Florin Cîţu: Am estimat pentru final de an venituri din dividente. Acolo am început o investigaţie pentru că am încasat doar un miliard de lei. (...) Nici acolo nu am încasat. Cheltuielile nu sunt unele pe care eu le-am făcut. Existau acolo. Erau facturi”.

Ministrul de Finanţe este audiat, la ora transmiterii acestei ştiri, în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile miniştrilor vor dura trei zile, de luni până miercuri, urmând ca votul în plenul reunit al Legislativului pentru învestirea Guvernului să fie dat pe 24 februarie, într-o şedinţă care va începe la ora 16.00.

