Convorbire telefonică între ministrul de Externe, Oana Țoiu, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Agenda discuțiilor

Anunțul a fost făcut de Tammy Bruce, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. În cadrul discuției, Marco Rubio a reafirmat dorința Statelor Unite pentru un comerț echitabil și echilibrat între cele două state.

De asemenea, a salutat participarea României în programul de Verificare Electronică a Naționalității (Electronic Nationality Verification).

I had a productive discussion today with Secretary of State Marco Rubio @SecRubio on deepening the RO-US Strategic Partnership, a partnership that is of high importance for our countries and the region.

We are working together building upon the achievements reached during the… pic.twitter.com/pQzpfuPPHD

— Toiu Oana (@oana_toiu) July 31, 2025