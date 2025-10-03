Costel Alexe, despre tragedia din Iași: Dotările moderne nu pot să înlocuiască respectarea protocoalelor

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, spune că în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-au investit aproape 200 de milioane de lei, însă dotările sau echipamentele moderne nu pot înlocui sau suplini respectarea cu strictețe a tuturor protocoalelor medicale existente.

Alexe admite că raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a scos la iveală deficiențe atunci când vine vorba despre managementul medical de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, la fel cum, practic, a scos în evidență deficiențe majore când vine vorba despre activitatea din monitorizare și supervizare a Direcției de Sănătate Publică din Iași.

El spune, însă, că informația cum că în secția ATI sau în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete nu este reală.

„Vreau să vă spun că Spitalul de Copii a beneficiat de 138 milioane de lei, bani din fonduri europene prin ADR Nord-Vest pentru proiectul de eficientizare energetică și reabilitare. A beneficiat de alte 38 milioane de lei fonduri ale Consiliului Județean Iași pentru a moderniza și extinde Unitatea de Primiri Urgențe, fiind astăzi poate una dintre cele mai moderne din România. Peste 30 de milioane de lei, fonduri pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, la fel cum au fost accesați 10 milioane de lei pentru digitalizarea secției ATI. Doar că, așa cum ne-a arătat această tragedie, din păcate, dincolo de orice efort administrativ pe care îl facem pentru a îmbunătății infrastructura medicală, aceste dotări sau echipamente moderne nu pot să înlocuiască sau să suplinească respectarea cu strictețe a tuturor protocoalelor medicale existente într-un spital. Și atunci când vine vorba de identificarea unei infecții nosocomiale, cu măsuri care trebuie să fie luate urgent, tocmai pentru ca infecțiile nozocomiale să nu se răspândească”, spune Alexe, vineri.

Alexe i-a cerut actualului manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași să comunice cu mass-media și cu comunitatea ieșeană și i-a transmis că toți cei care sunt responsabili de încălcarea procedurilor, de vina pe care o poartă și care au contribuit la producerea acestei tragedii trebuie să răspundă, iar cei vinovați să fie demiși.

„Este o chestiune pe care vreau să o subliniez cât se poate de clar, și anume că, în momentul de față, Consiliul Județean își dorește nu doar să afle adevărul despre ceea ce s-a întâmplat acolo, ca toți cei care sunt responsabili trebuie să plătească, ci mai ales astfel de evenimente tragice (…) să nu se mai întâmple”, mai spune Costel Alexe.

Șase copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.