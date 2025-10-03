Costel Alexe, despre tragedia din Iași: Dotările moderne nu pot să înlocuiască respectarea protocoalelor

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, spune că în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-au investit aproape 200 de milioane de lei, însă dotările sau echipamentele moderne nu pot înlocui sau suplini respectarea cu strictețe a tuturor protocoalelor medicale existente.
Alexe admite că raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a scos la iveală deficiențe atunci când vine vorba despre managementul medical de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, la fel cum, practic, a scos în evidență deficiențe majore când vine vorba despre activitatea din monitorizare și supervizare a Direcției de Sănătate Publică din Iași.
El spune, însă, că informația cum că în secția ATI sau în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete nu este reală.
Alexe i-a cerut actualului manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași să comunice cu mass-media și cu comunitatea ieșeană și i-a transmis că toți cei care sunt responsabili de încălcarea procedurilor, de vina pe care o poartă și care au contribuit la producerea acestei tragedii trebuie să răspundă, iar cei vinovați să fie demiși.
„Este o chestiune pe care vreau să o subliniez cât se poate de clar, și anume că, în momentul de față, Consiliul Județean își dorește nu doar să afle adevărul despre ceea ce s-a întâmplat acolo, ca toți cei care sunt responsabili trebuie să plătească, ci mai ales astfel de evenimente tragice (…) să nu se mai întâmple”, mai spune Costel Alexe.
Șase copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.