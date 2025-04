Crin Antonescu în imagini: momente cheie din cariera politică. Profil candidat alegeri prezidențiale

Crin Antonescu, în vârstă de 65 de ani, are o carieră politică vastă: a fost ministru al Tineretului și Sportului între 1997 și 2000, președinte al PNL între 2009 și 2014, iar în 2012 a deținut funcția de președinte interimar al României în urma suspendării lui Traian Băsescu.

Crin Antonescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2025

Crin Antonescu de la ministru al Sportului la președinte al Partidului Național Liberal și până la candidat al coaliției guvernare PSD-PNL-UDMR.

1. Conferinta de presa in MTS. În imagine, Ioan Dobrescu, secretar de stat si ministrul Tineretului si Sporturilor, Crin Antonescu. 19 August 1998

2. Liberalii au inceput, vineri, la Palatul Parlamentului, lucrarile congresului ordinar la care participa aproximativ 1.500 de delegati din toate filialele, acestia urmind sa aleaga noul presedinte si echipa de conducere a partidului. In imagine, Crin Antonescu. Radu Vioreanu/Mediafax Foto

3. Presedintele PNL Calin Popescu Tariceanu (D) si Crin Antonescu participa la Congresul Extraordinar al PNL, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, vineri, 20 martie 2009. RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO

4. Liderul PNL Crin Antonescu reactioneaza la aflarea exit-poll-ului, in Bucuresti, duminica, 22 noiembrie 2009. Candidatul PNL la prezidentiale, Crin Antonescu, a obtinut 22,1 la suta din voturi, la o diferenta de 8,8 procente fata de Mircea Geoana. BOGDAN MARAN / MEDIAFAX FOTO

5. Mircea Geoana ii strange mana presedintelui PNL, Crin Antonescu (D), dupa aflarea exit-poll-ului, in Bucuresti, duminica, 6 decembrie 2009. Mircea Geoana a obtinut, in cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, 51,6% din voturi, in timp ce Traian Basescu are 48,4%, potrivit exit-poll-ului INSOMAR. ANDREI PUNGOVSCHI / MEDIAFAX FOTO

6. Presedintele PSD, Victor Ponta (S), alaturi de presedintele PNL, Crin Antonescu (D), semneaza actul de constituire a Uniunii Social Liberale, in Bucuresti, sambata, 5 februarie 2011. RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO

7. Presedintele Senatului, Crin Antonescu, voteaza in timpul Plenului reunit pentru dezbaterea si votul asupra cererii de suspendare din functie a presedintelui, in Bucuresti, vineri, 6 iulie 2012. Presedintele Traian Basescu a fost suspendat din functie de Parlament, cu 258 de voturi „pentru”, in conditiile in care erau necesare 217 voturi. MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAX FOTO

8. Presedintele interimar al Romaniei, Crin Antonescu, discuta cu delegatia comuna a Fondului Monetar International, Comisiei Europene si a Bancii Mondiale la Palatul Cotroceni din Bucuresti, marti, 7 august 2012. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

9. Presedintele PNL, Crin Antonescu (C), si presedintele PSD, Victor Ponta (S), saluta sustinatorii, in timpul lansarii candidatilor Uniunii Social Liberale (USL) la alegerile parlamentare, la Arena Nationala din Bucuresti, miercuri, 17 octombrie 2012. TIBERIU CRISAN / MEDIAFAX FOTO

10. Presedintele Senatului Romaniei, Crin Antonescu (S), asculta un discurs alaturi de presedintele PSD, Victor-Viorel Ponta (D), in timpul evenimentului de lansare a programului de guvernare USL 2013-2016 „Romania puternica”, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, joi, 8 noiembrie 2012. OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

11. Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu (D) alaturi de Klaus Iohannis participa la Congresul PNL, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, sambata, 28 iunie 2014. Klaus Iohannis este noul presedinte al PNL, el priminid votul a 1334 de delegati la congresul liberalilor, în timp ce contracandidatul sau, senatorul Ioan Ghise a primit votul a 150 de delegati. MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAX FOTO

12. Senatorul Crin Antonescu participa la sedinta in care Plenul Senatului voteaza cererile de incuviintare a retinerii si arestarii preventive pentru senatorii PSD Dan Sova si Darius Valcov, miercuri, 25 martie 2015. MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAX FOTO

13. Crin Antonescu, candidatul validat de PNL la alegerile prezidentiale, participa la reuniunea Consiliului National al Partidului National Liberal (PNL), la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, duminica, 26 ianuarie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

14. Crin Antonescu sustine o declaratie de presa la finalul Congresului Partidului Social Democrat de desemnare a candidatului PSD pentru alegerile prezidentiale, in Bucuresti, duminica, 2 februarie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

15. Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR, si-a lansat programul pentru alegerile prezidentiale din 4 mai, in cursul unui eveniment la care au participat presedintele interimar Ilie Bolojan, dar si liderii PSD, PNL si UDMR – Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Emil Boc, Kelemen Hunor, miercuri, 9 aprilie 2025, in Bucuresti. ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO

16. Crin Antonescu participa la dezbaterea electorala „Un presedinte pentru Romania”, organizata de TVR inaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, marti, 29 aprilie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO