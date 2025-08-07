DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate, reduceri în poliția locală, mandatele limitate pentru funcțiile de conducere și măsuri împotriva celor ce nu plătesc amenzile și datoriile

Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă decizională propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. Printre măsurile propuse se numără concedieri, eficientizarea administrației publice locale, precum și prevederi care constrâng cetățenii să-și plătească datoriile la stat sau amenzile.

Potrivit proiectului de lege consultat, principalele măsuri includ:

Eliminarea a peste 6.000 de posturi vacante sau ocupate din administrația publică centrală.

Evaluări anuale și multianuale, în baza unor planuri de management și indicatori de performanță individuali.

Reformarea sistemului de redevențe, cu 80% din venituri redirecționate către administrațiile locale (40% județene, 40% locale) și doar 20% la bugetul de stat;

Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale). Măsuri împotriva celor ce nu își achită amenziile și datoriile la stat.

Ce cuprinde pachetul doi de măsuri aflat în transparență publică

1. Reducerea aparatului bugetar și a unor costuri

Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală – 193,92 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025; 581,76 milioane lei la anul.

Restructurarea va afecta în special funcțiile de conducere, reducând numărul acestora și raționalizând structura instituțională.

Vor fi desființate funcții vacante și comasate servicii în ministere și agenții.

Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Reducerea numărului de polițiști locali: măsura presupune asigurarea „unui post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti; un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti, iar (…) unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali”.

Trecerea unor funcții publice la regim de jumătate de normă, pentru optimizarea costurilor și folosirea eficientă a resurselor umane. Funcționarii cu astfel de contracte pot lucra în două instituții diferite, dacă atribuțiile sunt compatibile.

MDLPA preia spații excedentare de la RA-APPS pentru valorificare eficientă a patrimoniului public.

Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării pentru a scădea presiunea pe bugetele locale

2. Introducerea mandatelor limitate pentru funcțiile de conducere

Mandatele funcțiilor de conducere vor putea fi reînnoite o singură dată, iar la finalizarea acestora, ocupanții vor fi evaluați și, în funcție de rezultat, redistribuiți în alte funcții sau eliberați din post. Persoanele cu calificativ insuficient la evaluarea multianuală vor putea fi demise pentru incompetență profesională.

Funcțiile din categoria înalților funcționari publici vor fi ocupate pe bază de mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.

Funcțiile de conducere sensibile vor avea mandate de 5 ani, și acestea reînnoibile o singură dată.

La finalul mandatului:

Se face o evaluare multianuală a performanțelor.

La finalul unui mandat, înalții funcționari și conducătorii de structuri vor fi relocați în alte posturi, în funcție de competențe.

Se introduce o platformă de rotație națională pentru gestionarea acestei mobilități.

Procesul de rotație este obligatoriu, iar selecția se face pe baza punctajelor din evaluări

3. Evaluare riguroasă pe bază de performanță

Evaluări anuale și multianuale vor fi instituite pentru funcționarii de conducere.

Evaluarea se va baza pe:

Planuri de management cu obiective clare.

Indicatori de performanță stabiliți pentru fiecare funcționar.

Calificativele slabe pot duce la:

Obligația de a urma cursuri de perfecționare.

Mutarea în funcții inferioare sau demiterea pentru incompetență.

4 Reforma redevențelor și a veniturilor locale

Veniturile din redevențe (exploatări de resurse, ape minerale, etc.) se împart:

40% la bugetul județului.

40% la bugetul local.

20% la bugetul de stat

.Din 2026, aceste sume vor fi virate direct de Ministerul Finanțelor către UAT-uri.

5 Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale).

Majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani.

Introducerea cotelor adiționale pentru compensarea facilităților fiscale acordate.

Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară.

6 Permisul suspendat pentru neplata amenziilor și amezi ce cresc

Potrivit proiectului pus dezbatere publică, se suspendă permisul de conducere dacă în termen de 90 de zile nu se achită amenzile:

„Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale.”

Reducerea perioadei de suspendare a permisului va fi condiționată de plata amenzii:

„Perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce.”

Se adaugă reguli privind majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

Documentul

