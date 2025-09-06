Cristian Popescu Piedone a făcut anunțul: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid”

Sâmbătă dimineața, Cristian Popescu Piedone a anunțat pe Facebook, printr-o postare, că planurile sale implică „un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor”.

„Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate! (…) Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!”, este anunțul făcut de Piedone.

În cadrul postării, acesta a anunțat, totodată, că a demisionat din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) , din partea căruia a candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!”, a mai spus acesta.

În plus, Piedone nu a oferit foarte multe detalii despre intenția privind noua formațiune politică, însă a negat că ar candida la Primăria Capitalei.

Cristian Popescu Piedone a fost șef al ANPC în perioada 7 februarie – 23 iulie 2025. El a fost demis din funcție și pus sub control judiciar după ce ar fi transmis informații confidențiale unui operator economic înainte de un control la un hotel.