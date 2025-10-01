Cseke: Ministerul Dezvoltării, execuție bugetară record și absorbție accelerată a fondurilor europene

Ministerul Dezvoltării are, în prezent, cel mai ridicat grad de execuție bugetară din Guvern, peste 70% dintr-un buget de peste 24 de miliarde de lei, și cel mai mare grad de absorbție a fondurilor europene prin PNRR, a declarat Cseke Attila, la 100 de zile de la preluarea portofoliului.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației dezvoltă comunitățile locale atât din mediul urban, cât și din cel rural. Am accelerat procesele, iar capacitatea de evaluare și implementare a proiectelor a crescut considerabil, astfel că gradul de absorbție a fondurilor europene a crescut de la 15%, la preluarea primului mandat de după ultimele alegeri parlamentare, la 48%. Asta înseamnă o creștere de 7,6 miliarde de lei, bani investiți în economia din România în acest an dificil financiar”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

În plan investițional, ministerul a achitat facturile restante pentru programele naționale, evitând întârzierile în execuție. Programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana” a fost accelerat, fiind inaugurate 33 de unități, dintre care 26 au fost finalizate în mai puțin de nouă luni. Alte proiecte importante s-au concretizat în această perioadă: clădirea „Mihai Eminescu” a ASE din București, campusul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, restaurarea și predarea Cazinoului din Constanța și finalizarea celui mai mare cămin studențesc din România, la Universitatea de Vest din Timișoara.

Măsuri de sprijin direct pentru cetățeni

În paralel, Ministerul Dezvoltării a introdus măsuri de sprijin direct pentru cetățeni. Agenția Națională de Cadastru eliberează gratuit extrase de carte funciară și documente cadastrale, atât fizic, cât și online, serviciu de care au beneficiat deja sute de mii de persoane, generând economii de peste 10 milioane de lei pentru populație. Totodată, ministerul a redus cheltuielile publice prin ajustarea salariilor și a structurilor din instituțiile subordonate, cu economii de aproximativ 22 de milioane de lei anual.

Un alt pas important a fost simplificarea procedurilor în domeniul construcțiilor. A fost introdusă avizarea tacită, valabilă pe toată durata execuției lucrărilor, s-au limitat solicitările de completări din partea autorităților la o singură rundă, termenele de răspuns au fost scurtate, iar avizarea în cascadă a fost eliminată.