Csoma Botond (UDMR): Am intra în colaps financiar, dacă această coaliție nu ar mai exista

UDMR îl susține pe premierul Ilie Bolojan, care a devenit mai flexibil în ultima perioadă, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Csoma Botond. El speră că partidele din coaliție vor ajunge la un acord privind reforma administrației publice locale. Parlamentarul atrage atenția că va fi greu de guvernat România, dacă va avea loc o grevă generală a sindicatelor.

Csoma Botond observă o schimbare de atitudine a premierului Ilie Bolojan în interiorul coaliției.

„Eu cred că totuși, domnul Bolojan s-a schimbat un pic și a devenit mai flexibil, a înțeles că într-o coaliție de patru partide nu poți să ai numai ideile tale, că asta e viața, nu merge, nu merge. Eu cred că a mers în direcția bună, în acest sens, pentru că nu poți să fii inflexibil într-o coaliție de patru partide”, spune Csoma Botond.

Csoma Botond: Bolojan trebuie să fie și flexibil

Deputatul precizează că UDMR îl susține pe premierul Ilie Bolojan, dar consideră că acesta trebuie să dea dovadă de flexibilitate în coaliție: „Noi, UDMR, susținem inițiativele reformiste ale premierului Bolojan, dar în același timp, trebuie să fie și flexibil domnul premier”.

Întrebat cum va putea guverna coaliția, dacă va avea loc o grevă generală, Csoma Botond a răspuns: „Proteste vor mai fi, sigur. Dacă o să avem de-a face cu o grevă generală, va fi greu de guvernat, vă dați seama, va fi greu de guvernat, dar n-avem altă cale. Reformele trebuie făcute. Situația bugetară este cruntă. Nu putem să lăsăm țara să ajungă într-un colaps (…). Ne-am putea apropia cu pași repezi către un colaps financiar, dacă această coaliție nu ar mai exista”.

Coaliția urmează să propună la jumătatea acestei luni planul de reformare a administrației publice locale. Subiectul trebuia cuprins în al doilea pachet de măsuri, însă a fost amânat, din cauza neînțelegerilor dintre partide.