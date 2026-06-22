„Cultul grețos al mărețului conducător. Bolojan”. Mihai Fifor critică dur Congresul PNL

„Să fiu sincer, chiar nu mi-am propus să-mi stric duminica urmărind fulminantul Congres PNL de ieri. Nu dau doi bani pe viitorul PNL-Bolojan și nici nu-mi consum duminicile cu grija lui. Dar congresul de ieri a scos la iveală câteva lucruri care merită observate. Nu pentru binele partidului, ci pentru binele României. Pentru că sunt periculoase și pentru că, perpetuate și transformate în politică de stat, pot dăuna grav sănătății acestei țări. Dar să vedem”, a transmis Fifor.

Fifor a criticat modul de desfășurare al congresului și atmosfera din interiorul PNL.

„Oare se mai îndoiește cineva de faptul că pe ce pune mâna Bolojan se alege praful? E și cazul PNL-ului. Noul PNL, marca Bolojan, se profilează amenințător la orizont drept marea soluție pentru o nouă „epocă de aur” a României. Iar congresul de ieri a oferit o imagine cât se poate de clară despre direcția în care se îndreaptă. Peneliștii de rit nou ai lui Bolojan au părut mai degrabă membrii unei secte politico-mistice decât participanții la un congres de partid”.

Congresul, „dus în transă de apariția miracolului de la Bihor”

Potrivit lui Fifor, adunarea a fost una „dusă în transă de apariția unicului și inegalabilului „miracol de la Bihor”, guru Bolojan. Aplauze la comandă, ovații interminabile, elogii fără măsură și o atmosferă în care spiritul critic părea complet interzis. Firul roșu al „Congresului”? Lupta pe viață și pe moarte cu sistemul. Dacă nu ar fi de râs, sigur este de plâns. Unii dintre cei mai toxici politicieni ai României, oameni care sunt ei înșiși sistemul de peste 30 de ani se luau la trântă cu sistemul cel rău și nedret”.

Deputatul PSD a respins discursul anti-sistem promovat, în opinia sa, de liderii PNL.

„ Politicieni care au ocupat funcții, au controlat instituții și au făcut parte din toate formulele de putere ale ultimelor decenii descopereau brusc că sistemul este rău și profund corupt. Exact ca în cazul useriștilor, sistemul este detestabil doar atunci când îi lovește fix în freză. Când îi protejează, îi promovează și îi hrănește politic, este bun. Când însă le cere socoteală sau nu mai răspunde comenzilor lor, devine brusc „stat paralel”, „centre obscure de putere” și o amenințare la adresa democrației”, a afirmat Fifor.

El a continuat cu critici directe la adresa mai multor lideri liberali.

„ Cu Ciucu aflat în control judiciar pentru 60 de zile pentru luare de mită, cu Orban nemuritorul – tătucul jafului din pandemie, cu Falcă milionarul în euro din salariu de primar, cu alipiții ONG-iști scoși la lumină de același sistem… O adunătură de frustrați, de farisei, de îmbogățiți pe seama statului. O adunătură isterică pentru că își pierde privilegiile și pentru că va fi demufată de la banul public la care erau abonați și ei, și copiii lor”, a transmis deputatul PSD.

„Un PDL reinventat. Mai lipsea Băsescu – Petrov”

Fifor a susținut că actualul PNL continuă practicile vechiului sistem politic.

„Oameni care au confundat zeci de ani statul cu propria proprietate și care acum descoperă, brusc, că „sistemul” este rău. Nu când îi ridica, nu când îi proteja, nu când le hrănea carierele și privilegiile, ci acum, când nu le mai răspunde la comandă. Un spectacol jenant despre o gașcă toxică pentru România. Și încă o dovadă că noul PNL al lui Bolojan nu aduce nimic nou. Doar aceleași personaje, aceleași reflexe și aceeași ipocrizie. Un PDL reinventat. Mai lipsea Băsescu – Petrov”.

„Cultul grețos al mărețului conducător”

În final, deputatul PSD a criticat ceea ce consideră a fi un „cult” al liderului în interiorul PNL.

„Singura noutate? Cultul grețos al mărețului conducător. Bolojan. Care „…e-n toate / E-n cele ce sunt / Și-n cele ce mâine vor râde la soare / E-n pruncul din leagăn / Și-n omul cărunt”. În rest, să ne ferească Dumnezeu de o „nouă epocă de aur” marca Bolojan. Anul nefast al României, care sper să încheie azi, a arătat de ce sunt în stare unii care au ca singur scop prăduirea țării ridicată la nivel de politică de stat”.