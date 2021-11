Cum explică Florin Cîţu coaliţia cu PSD, după ce la congresul PNL spune că niciodată nu va face alianţă cu social-democraţii

„Trebuie să ne uităm cum am ajuns astăzi aici. Din păcate, foştii parteneri au dat mâna cu PSD, nu au mai vrut să dea mâna cu noi şi suntem azi aici, când trebuie să facem o guvernare pentru români. Le spunem celor care ne-au votat că niciunul dintre principiile pentru care ne-au votat şi niciunul dintre măsurile pentru care ne-au votat nu va fi diluat sau nu va dispărea în această guvernare. Vom merge în continuare în această guvernare pentru a apăra proprietatea privată”, a răspuns preşedintele PNL.

Cîţu i-a asigurat pe antreprenori că nu vor creşte taxele: „pentru asta suntem acolo. Dacă această guvernare înseamnă să fim lângă social-democraţi, asta este. În acest moment asta este soluţia pentru România. Nu vom abdica niciun moment de la acele măsuri şi principii pentru care am fost votaţi”.

Întrebat dacă este vorba şi despre o situaţie de confort şi pentru preşedintele Klaus Iohannis, în condiţiile în care de mai multe ori PSD a spus, anterior, că şi-ar dori suspendarea preşedintelui, Cîţu spune: „Nu. Nu are nicio legătură. Este vorba de o soluţie pe care o avem în acest moment. Am încercat toate soluţiile: a fost un guvern minoritar condus de Dacian Cioloş, nu a primit voturile. S-a încercat un guvern minoritar PNL - UDMR, nu s-a ajuns la o soluţie. Am flexibilizat mandatul şi am mers către USR, care a rămas ferm pe poziţie. Nu a înţeles că trecuseră congresele şi puteam să discutăm. Am venit în partea cealaltă. Nici aici nu este cristalizată, nu avem o soluţie, încă se negociază”.

"Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie Votaţi PSD! Niciodată. Cum aş putea când PSD este şi va rămâne cel mai mare inamic al PNL”, spunea Cîţu pe 25 septembrie la Congresul PNL