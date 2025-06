Ion Cristoiu: S-a format cea mai proastă Coaliție de Guvernare din istoria postdecembristă a României: Racul ( USR), Broasca ( PNL) și o Știucă ( PSD), plus Stăpînul Iazului ( Nicușor Dan)

Așadar, azi, 23 iunie 2025, s-a constituit o nouă coaliție în istoria postdecembristă a României. Spun o nouă coaliție, deoarece guvernarea în coaliție e o tradiție a poporului român în postdecembrism cu excepția anului 1990, toate alegerile parlamentare au dat unui partid o majoritate relativă și partidul respectiv a fost obligat să facă o coaliție de guvernare.

Au fost câteva excepții notabile, și anume după alegerile din toamna anului 1992 a fost, până în 1996, o guvernare minoritară a PDSR, guvern condus de Nicolae Văcăroiu, teoretic la început tehnocrat și apoi s-a înscris în PSD. Apoi am avut un guvern minoritar foarte, foarte bun, cel mai bun guvern din istoria României postdecembriste, guvernul Năstase, între 2000 și 2004, poate și pentru că președintele Ion Iliescu, fiind la al doilea mandat, vreo trei ani a stat liniștit și a lăsat să conducă țara Adrian Năstase. A fost un guvern excepțional, cu personalității ca miniștri, cu o personalitate de excepție Adrian Năstase.

Restul au fost guvernării de hăiș cea, de coaliție.

Actuala coaliție are câteva trăsături aparte care o fac practic ineficientă. Deci, marea problemă la coalițiile de guvernare a fost eficiența. Uneori, așa cum am arătat, un guvern minoritar este mult mai bun decât un guvern multimajoritar, ca acesta.

Prima caracteristică este faptul că avem o coaliție pe care puteam să o denumim racu, broasca și o știucă plus stăpânul iazului. Racul ar fi USR, pentru că USR va fi frână la toate acțiunele coaliției. Broasca, hai să zicem că va fi PNL. Știuca va fi PSD. UDMR nu o consider pentru că UDMR este o formațiune de valoarea unei balamale. UDMR e tot timpul la guvernare. Și dacă acum era, cred că numai cu AUR ar fi guvernat. În această coaliție nu are nicio putere. Are două ministere de 2 lei, gură mare. Din nou, Kelemen Hunor a uitat că este președintele unui flintic și a vorbit el cu coaliția durerii. Știuca este PSD, care are majoritate, iar stăpânul iazului este Nicușor Dan.

Nicușor Dan este reprezentat în guvern de ministrul Reper, care este Dragoș Pâslaru, de vicepremierul cu reforma fără portofolii, zis independent, de Oana Țoiu, o analfabetă politic și diplomatic. O pus-o acolo, că așa este USR-ul, iată oamenii USR-ului, că de fapt acum ne dăm seama că sunt amatori, cum a fost și în guvernarea anterioară. Și dacă mă gândesc, la câți ofițieri SIE și SRI sunt în acest guvern, de fapt, și Nicușor Dan participă la guvernare.

Dacă mă gândesc însă că Dragoș Pâslaru este de la Reper, de la Cioloș, putem spune că avem deja o guvernare, o coaliție alcătuită din PSD, PNL, UDMR, minorități, USR, Reper, președinție. Practic imposibil de guvernat.

A doua caracteristică dă răspunsul la întrebarea de ce s-a format coaliția asta? Și m-am uitat la acordul politic. Formațiunile poliției semnatare, conștiente de responsabilitatea ce le revine într-o perioadă dificilă pentru România, convin asupra formării coaliției de guvernare pro-occidentale pentru perioada 2020-2028.

De ce s-au constituit? În fața provocărilor economice geopolitice sociale, acest parteneriat are ca obiectiv implementarea. Deci, toate acestea, această coaliție s-a format, coaliție despre care chiar Fritz recunoaște … pentru că trebuie să facă reformă. Niciunul din aceste partide în campanie electorală nu a vorbit de reformă. Fiecare din ele ne-a promis marea cu sare. Acum nicăieri în campania electorală pentru 1 decembrie nu s-a vorbit de acest lucru. Deci, după părerea mea, este o coaliție, cea mai proastă coaliție din istoria postdecembristă.