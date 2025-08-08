Incendiu în Chilia Veche: Pompierii vor relua acţiunile de stingere sâmbătă dimineaţă

Potrivit ISU Tulcea, elicopterele Black Hawk aparţinând IGAv au fost retrase. Acestea au efectuat un număr de 165 de aruncări cu sistemul Bambi Bucket, ceea ce însumează peste 410 tone de apă dispersată asupra focarelor.

De asemenea, acestea au fost folosite şi pentru dislocarea, în zona afectată de incendiu, a 4 motopompe transportabile care au contribuit la realizarea dispozitivelor de stingere şi de realimentare a echipamentelor individuale de stingere ale pompierilor militari.

Forţele de intervenţie se retrag vineri seara din zona Ostrov Tătaru, cu ajutorul a două elicoptere.

„Menţionăm că, pe timpul nopţii, nu se mai pot executa intervenţii asupra focarelor active, astfel că, acestea vor fi reluate mâine dimineaţă la prima oră”, a transmis ISU Tulcea.

Suprafaţa afectată este estimată la aproximativ 30 ha fond forestier, respectiv 30 ha de vegetaţie uscată, lăstăriş şi lizieră.

Pe parcursul zilei de vineri au intervenit 31 de pompieri, 12 membri ai echipajelor de intervenţie aeriană, două autospeciale de stingere, trei elicoptere Black Hawk, pompieri voluntari şi membrii ai Ocolului Silvic.

Incendiul a izbucnit luni.