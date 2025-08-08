Fritz: Românii, inclusiv votanţii PSD, aşteaptă să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă

„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. Am înţeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moştenirea complexă, ambiguă, a lui Ion Iliescu este o dezbatere absolut legitimă”, a spus vineri Dominic Fritz.

El susţine că se aşteaptă să conţine munca alături de PSD.

„Pentru coaliţie, eu cred că este important după această săptămână dificilă pentru România să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni. Avem cu toţii un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii şi aştept să continuăm această muncă împreună şi cu colegii din PSD. Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat, inclusiv emoţional şi de aceea nu vreau să comentez acuma aceste zbateri interne la PSD. Dar încă o dată românii aşteaptă de la noi, inclusiv votanţii PSD, să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”, a adăugat liderul USR.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru luni, în urma tensiunilor create în Coaliţia de guvernare din cauza poziţiei unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale pentru fostul preşedinte Ion Iliescu.