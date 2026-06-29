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Dacian Cioloș, audiat pentru poziția de Secretar general al Francofoniei

Dacian Cioloș, candidatul susținut de România pentru funcția de Secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, va fi audiat marți, 30 iunie 2026, începând cu ora 15.00 (ora României).
Dacian Cioloș, audiat pentru poziția de Secretar general al Francofoniei
Laura Buciu
29 iun. 2026, 17:37, Politic
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Dacian Cioloș va fi audiat marți, 30 iunie 2026, începând cu ora 14.00 (ora Franței), ora 15 (ora României), în cadrul unei sesiuni extraordinare a Conferinței Ministeriale a Francofoniei dedicată audierii celor patru candidați pentru poziția de Secretar general al Francofoniei.

La audieri participă doar delegațiile celor 54 de state și guverne membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Presa nu are acces la audieri..

Dacian Cioloș va susține o conferință de presă începând 17.00 (ora Franței) /18.00 ora României, la sediul Ambasadei României de la Paris, pentru a explica viziunea prezentată în cadrul Conferinței Ministeriale a Francofoniei.

 

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