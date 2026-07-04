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„Vision Francophonie 2030”, apreciată de Nicușor Dan. Mesaj pentru Dacian Cioloș

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Dacian Cioloș pentru prezentarea viziunii sale asupra viitorului Francofoniei și a apreciat obiectivul unei organizații mai eficiente, mai apropiate de cetățeni și axate pe rezultate.
„Vision Francophonie 2030”, apreciată de Nicușor Dan. Mesaj pentru Dacian Cioloș
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 14:03, Politic
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„Îl felicit pe Dacian Cioloș pentru prezentarea viziunii sale privind o Francofonie mai eficientă, mai apropiată de cetățeni și mai concentrată pe rezultate, cu Africa în centrul său și toate regiunile pe deplin implicate”, a scris șeful statului, sâmbătă, pe X.

Potrivit lui Nicușor Dan, ambiția lui Cioloș este „de a face din Francofonie un exemplu de multilateralism luminat și de a-i consolida rolul ca spațiu de cooperare, dialog și oportunități”.

Președintele a mai precizat că manifestul Rassembler pour construire – Vision Francophonie 2030 a fost transmis tuturor statelor membre.

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