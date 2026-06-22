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Dan Motreanu (PNL): Guvernul trădătorilor nu a obținut votul nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu spune, luni noaptea, că Guvernul Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament, deși premierul desemnat s-a umilit în fața AUR.
Dan Motreanu (PNL): Guvernul trădătorilor nu a obținut votul nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR
Dan Motreanu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
23 iun. 2026, 00:07, Politic
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„Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, într-o încercare disperată de a obține sprijinul acestui partid. Partidul Național Liberal nu a votat guvernul PSD-Veștea și a anunțat că nu va mai guverna cu PSD. Guvernul respins de Parlament era controlat de PSD, Adrian Veștea fiind doar o marionetă a PSD”, a fost reacția lui Dan Motreanu după votul din Parlament.

El susține că, la șase săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan, „nu vedem o soluție care să vină de la PSD, partidul care a declanșat această criză politică”.

El arată că PNL a indicat și soluția ieșirii din criză: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de șase luni, să respecte o serie de condiții.

„Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susține programele de investiții. În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR”, spune Motreanu.

Liberalul susține să sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de președintele țării și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii și nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament.

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