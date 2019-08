Dăncilă: Dacă nu primim votul de încredere, Guvernul rămâne în forma iniţială

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la Piteşti, că dacă nu primeşte votul de încredere, Guvernul rămâne în forma iniţială. Dăncilă a afirmat că se va decide în CEx componenţa Guvernului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă în judeţul Argeş, că se va decide în CEx o nouă componenţă a Guvernului.

„Voi discuta despre acest lucru în CEx şi vom hotărî data şi componenţa Guvernului şi vom veni în Parlament pentru votul de încredere. Indiferent că depune sau nu moţiune de cenzură Opoziţia, noi trebuie să venim cu un portofoliu de miniştri. Eu nu aş fi aşa de sigură că ne lipsesc 29 de voturi. Eu vreau să văd ce se va întâmpla atunci când mergem în Parlament. Cea mai bună armă în politică e negoiciere. O să negociem astfel încât să putem merge mai departe. Dacă nu primim votul de încredere, Guvernul rămâne la forma iniţială”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă va renunţa la funcţia de premier, Viorica Dăncilă a răspuns: „categoric nu”, afirmând că dacă moţiunea de cenzură va trece, atunci va veni un alt guvern.

„În 2016 cetăţenii ne-au acordat încrederea lor. Eu nu vreau să mă uit în ochii românilor şi să spun am abandonat proiectele cu care am venit în faţa dvs. Dacă va fi moţiune şi va trece, atunci Guvernul va cădea şi va veni un alt Guvern. Cred că dăm dovadă de responsabilitate şi că ne dorim stabilitate în această ţară. Credem că trebuie să se întâmple democratic, ştim că moţiunea e metoda de a dărâma un Guvern. Am spus că nu luăm în calcul să ne retragem de la guvernare”, a răspuns Dăncilă.

Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va merge în Parlament şi va încerca să obţină susţinerea necesară pentru a duce mandatul Guvernului până la capăt. Premierul a adăugat că şeful statului „a înlocuit funcţia de mediator cu partidele politice cu cea de sabotaj”, după ce Klaus Iohannis a respins toate propunerile pentru miniştri.

