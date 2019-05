Dăncilă:Nu sunt de acord să iasă cineva de pe lista de europarlamentare. Comisar european, în CEx

Viorica Dăncilă a declarat că nu este de acord ca PSD să ceară retragerea vreunui candidat de pe lista pentru Parlamentul European, deoarece nu ar fi "un mod constant de gândire". Ea a precizat că propunerea pentru comisar european va fi luată în CEx, până la jumătatea lunii iunie.

"Eu nu sunt de acord cu această opţiune (retragerea europarlamentarilor-n.r.). Sunt oameni. Au făcut campanie. Au fost pe listă. Partidul i-a votat pe lista respectivă. Nu putem acum, nu ar fi corect ca acum după ce s-au terminat alegerile să spunem că le retragem sprijinul. Nu am avea un mod constant de gândire şi de a susţine lucrurile", a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul CEx al PSD.

Viorica Dăncilă a precizat că decizia de a propune un comisar european va fi luată până la jumăatea lunii iunie în Comitetul Executiv Naţional iar oricine dintre cei de pe lista de europarlamentare va avea o şansă.

"Propunerea de comisar european se face până la jumătatea lunii iunie. O vom stabili tot în CExN. Oricine are şanse. Acestă propunere va trebui votată în CExN. Nu vreau ca o decizie să o ia un om, chiar dacă este preşedintele partidului. Vreau ca aceste decizii să se ia în forurile statutare, să ni le asumăm toţi fie că sunt decizii bune sau mai puţin bune. Cred că este un mod de abordare corect şi în cadrul unui partid aşa trebuie procedat. Oricine are şanse (să fie comisar european - n.r.)", a declarat Dăncilă, întrebată dacă Rovana Plumb mai are şanse să fie nominalizată.

În spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora o serie de lideri PSD au încercat s-o convingă pe Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare, să elimine de pe lista pentru PE candidaţii Maria Grapini, Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru şi Chris Terheş.

Tudor Ciuhodaru, candidatul PSD pe poziţia 7 pentru PE, a dezminţit, pentru MEDIAFAX, informaţiile referitoare la o posibilă retragerea de pe listă pentru a face loc unui al candidat.

Potrivit datelor parţiale furnizate de BEC, PNL este câştigătorul alegerilor europarlamentare, urmat de PSD şi Alianţa USR-PLUS, cele din urmă fiind foarte aproape una de alta ca procente.

Dacă cifrele nu se schimbă atunci PSD şi USR-PLUS ar obţine câte opt mandate în PE. Lista PSD de eurodeputaţi ar putea fi: Rovana Plumb, Carmen-Gabriela Avram, Iulian-Claudiu Manda, Cristian-Vasile Terheş, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru şi Adrian-Dragoş Benea.

