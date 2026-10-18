Daniel Zamfir, confruntat cu declarația că nu va vota Guvernul Niculescu:„Nu dau un vot în orb”

Zamfir a fost confruntat în direct cu imaginile în care spunea că nu va susține viitorul Executiv și chiar cerea ca momentul să fie filmat pentru a rămâne drept dovadă.

Înregistrarea prezentată în emisiune surprindea o declarație fără echivoc făcută anterior de Zamfir.

Întrebat duminică dacă situația s-a schimbat în condițiile în care acum face parte din echipa propusă pentru Guvernul Luca Niculescu, Zamfir a susținut că înregistrarea prezentată nu conținea întregul context al afirmațiilor sale.

„Materialul pe care l-ați dat dumneavoastră este incomplet, pentru că eu am spus în acea emisiune, cu câteva secunde mai înainte, dar nu au fost difuzate, am spus de cinci sau de șase ori în toată acea discuție din emisiune că eu nu dau un vot în orb, inclusiv moderatorul emisiunii exact asta m-a întrebat, dacă dau un vot în orb”, a declarat Daniel Zamfir.

Zamfir: „Atunci nu exista nici programul”

Ministrul propus al Economiei și-a motivat poziția de atunci prin faptul că declarația fusese făcută chiar în ziua desemnării lui Luca Niculescu și că, în acel moment, nu erau cunoscute programul și componența viitorului Executiv.

„Ori atunci nu existau nici programul, n-avea cum să existe, pentru că era chiar în ziua desemnării Luca Niculescu, nu exista, spuneam, niciun program, iar măsurile noastre nu erau sub nicio formă prinse și nu era nici măcar o echipă construită în jurul PSD. Acela a fost contextul”, a spus Zamfir.

Senatorul PSD a insistat că mesajul său de atunci nu urmărea respingerea necondiționată a unui guvern condus de Niculescu, ci refuzul de a acorda sprijin înainte de a cunoaște programul și măsurile viitorului Executiv.

„Ideea principală pe care am vrut să o subliniez atunci e că nu putem vota un guvern care să nu aibă măsurile PSD, un guvern în ORB, un guvern impus de nu știu unde sau un guvern de frica DNA-ului, așa cum insinua moderatorul”, a declarat Daniel Zamfir.

El a admis însă că modul în care și-a formulat public angajamentul a fost o greșeală.

„Greșeala mea a fost că atunci când am făcut acele precizări verbale, n-am făcut și în declarația semnată”, a spus Zamfir.

Ce spune despre listarea companiilor de stat

Ministrul propus al Economiei a fost întrebat și despre o altă aparentă contradicție între pozițiile sale anterioare și programul de guvernare, referitoare la listarea la bursă a participațiilor deținute de stat.

Zamfir a susținut că poziția sa nu s-a schimbat în privința companiilor profitabile.

„Am spus foarte clar, mai ales că eu am inițiat această lege și colegii au susținut-o și în programul de guvernare ne propunem exact același lucru. Să nu listăm la bursă, cel puțin până la sfârșitul anului 2027, așa cum prevede legea, participațiunea statului la companiile profitabile”, a declarat acesta.

În schimb, Zamfir consideră că atragerea unor investitori poate reprezenta o soluție în cazul societăților de stat care înregistrează pierderi.

„La societățile care sunt pe pierdere și sunt în dificultate, evident, acolo putem să găsim investitori care să poată să dinamizeze, să pună pe roate activitatea acelor companii”, a spus senatorul PSD.

El a indicat Hidroelectrica și Romgaz drept exemple de societăți pe care le consideră strategice și cu perspective importante de dezvoltare.

„Eu cred în continuare, chiar dacă nu răspund la domeniul energiei, dar am fost mulți ani de zile în Comisia pentru Energie, vă spun că sunt societăți în domeniul energiei, cum e Hidroelectrica, cum e Romgaz-ul, care au un potențial uriaș în viitor și nu cred că ar trebui să vindem, cât suntem noi la guvernare, participațiunea statului la acele companii care au un potențial uriaș în viitorul foarte apropiat”, a declarat Daniel Zamfir.