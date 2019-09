Demisie neaşteptată la USR. Roxana Wring: Doresc să dedic mai mult timp Capitalei

Roxana Wring a demisionat de la conducerea USR Bucureşti. Aceasta a explicat, pentru MEDIAFAX, că vrea să îşi dedice mai mult timp proiectelor Capitalei, precizând că hotărârea nu are legătură cu faptul că Nicuşor Dan candidează la Primăria Generală, iar PLUS îl susţine pe Vlad Voiculescu.

„Am decis, nu aşa am vrut, e o gândire pe un termne mai lung. Eu am vrut să rămân membru, bineînţeles şi consilier municipal. Îmi doresc să dedic mai mult timp Capitalei, proiectelor pentru acest oraş şi consider că biroul municipal trebuie să-şi înnoiască legitimitatea. Urmează decizii importante pentru filiala USR Bucureşti şi nu cred că putem stabili un parcurs pentru 2020 pe baza legitimităţii şi votului intern din 2017. Partidul s-a schimbat, avem foarte mulţi membrii noi, avem un cu totul alt context politic”, a afirmat Roxana Wring, pentru MEDIAFAX.

Consilierul municipal al USR a mai explicat că „în curând vor fi de altfel alegeri. Ele au fost deja stabilite spre sfârşitul lunii noiembrie, alegeri pentru Biroul Municipal. Deci eu doar am devansat. Eu nu intenţionam să candidez din nou pentru că consider că e bine să vină cineva nou. Aşa că a fost o decizie legată de ce e mai bine pentru filială şi de faptul că eu îmi doresc să petrec mult mai mult timp pe proiecte pe care a trebuit să le amân, pe care n-am putut să le finalizez. Ştiţi că lucrez la legea Capitalei, un proiect mare la care va trebui să îmi dedic timpul să facă lobby şi intern şi extern”.

Şefia interimară a filialei USR Bucureşti va fi preluată de Florin Cobzac, „care este un om echilibrat şi competent”, în opinia lui Wring.

„Nu am niciun dubiu că actuala garnitură a Biroului Municipal va fi ce are nevoie USR pentru a pregăti alegerile din 2020”, a completat Roxana Wring.

Întrebată de MEDIAFAX dacă decizia de renunţare la şefia USR Bucureşti ar avea legătură cu faptul că Nicuşor Dan s-a anunţat candidat la Primăria Capitalei, în contextul în care PLUS susţine candidatura lui Vlad Voiculescu, Wring a răspuns: „Nu, adică nu a influenţa decizia mea”.

„E adevărat că aici eu, în calitate de preşedinte trebuia să fiu echilibrată şi imparţială şi sunt în continuare. Dar nu, nu are legătură cu acest lucru. Lucrurile într-un fel s-au intersectat, însă este mai ales vorba de legitimitate. Congresul a dat multă legitimitate noului BN. Eu am devansat ceva cu o lună şi un pic ceva ce s-ar fi întâmplat acum”, a conchis Wring.

Deputatul Nicuşor Dan a anunţat, luni, că s-a înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului pentru Primăria Capitalei.

De asemenea, Vlad Voiculescu este candidatul PLUS la alegerile pentru Primăria Capitalei.

