Deputat USR: „Băncile au furat de la oameni cu ROBOR-ul. Iar oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi”

„Băncile au furat de la oameni cu ROBOR-ul. Iar oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi. Consiliul Concurenței ar putea amenda cu sume mari cele 10 bănci bănuite că și-au coordonat cotațiile pentru a menține dobânzile la un nivel ridicat. Dar pentru milioane de români, problema nu este doar dacă vor exista amenzi. Problema este că ei au plătit deja”, a scris deputatul USR într-o postare pe Facebook.

Dimitriu a spus că soluția nu trebuie să se limiteze la sancționarea băncilor, ci la despăgubirea celor afectați.

„De aceea, soluția nu poate fi doar sancționarea băncilor. Soluția este ca oamenii să fie recunoscuți ca păgubiți și să își poată recupera prejudiciul. Voi depune de urgență un proiect de lege care să le permită celor afectați să își recupereze mai ușor prejudiciile”, a adăugat Dimitriu.

Parlamentarul spune că proiectul legislativ va introduce „un mecanism simplu și corect”, care va permite oricărei persoane afectate de o înțelegere anticoncurențială să ceară despăgubiri în instanță. Totodată, existența unui cartel constatat de autorități ar urma să constituie probă în proces. Inițiativa prevede și recuperarea integrală a prejudiciului, inclusiv a dobânzilor, răspunderea solidară a celor găsiți vinovați, posibilitatea proceselor colective, dar și recuperarea prejudiciilor autorităților locale prin Ministerul Finanțelor.

Declarațiile lui Dimitriu vin după ce Consiliul Concurenței a trimis către bănci raportul privind concluziile anchetei prin care a investigat dacă băncile s-au înțeles pentru a crește indicele ROBOR.

Băncile vizate au respins acuzațiile și au transmis deja public că au respectat legislația.