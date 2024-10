Deputatul Lilian Scripnic a demisionat din AUR: Atitudinea conducerii faţă de mine şi colegii mei a devenit degradantă

„Dragi membri, dragi români, vreau să vă informez cu regret că am decis să îmi dau demisie din grupul parlamentar AUR. În cei patru ani de mandat, am investit toate resursele mele în activitatea din parlament, demonstrând seriozitate şi devotament faţă de partid şi de George Simion. Deşi unii spun că suntem infiltraţi în partid, trebuie să subliniez că am fost aici de la început şi am contribuit la obţinerea mandatelor. Din păcate, atitudinea conducerii faţă de mine şi colegii mei a devenit degradantă, iar acest comportament nu poate continua”, anunţă Lilian Scripnic.

El afirmă că agele să se retragă „cu demnitate pentru a nu fi afectat de denigrarea nemotivată a preşedintelui”.

„Vreau să subliniez că, în continuare, voi rămâne deschis pentru toţi cetăţenii şi simpatizanţii AUR”, încheie Scripnic.