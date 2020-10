Deputatul „Mitralieră” a fost amendat pentru că nu a purtat mască de protecţie în benzinarie/Cum a reacţionat

UPDATE Deputatul a declarat, pentru MEDIAFAx, faptul că nu a primit amendă şi că, în plus, va refuza să mai poarte mască de acum încolo.

„Eu nu am primit nicio amendă. Eu am dat datele mele. Probil că o să-mi trimită vreo amendă pe acasă pe undeva. Deocamdată nu am semnat niciun proces verbal. Nu mi s-a adus niciun proces verbal. Unul din cei doi poliţişti care erau acolo era fără mască şi îmi vorbea fără mască. Vă daţi seama cum se purtau poliţiştii vorbind cu un parlamentar. El fără mască eu trebuia să fiu cu mască. I-am arătat, pe de altă parte, şi acolo sunt şi camere şi putem vedea, le-am arătat masca mea pe care o aveam în buzunar şi că care era unul dintre braţe rupt. (...) Eu sunt un medic care a fost în blocul operator şi am operat şi nu se poate purta masca într-o parte sau aşa pe gât. I-am arătat că braţul este rupt şi că masca asta eu n-am cum s-o port că mi se rupsese. Dar sigur că inteligentul ăsta de poliţist trebuie să îmi spună mie cum tre să port o mască pentru că eu nu am învăţat în cariera mea medicală asta”.

Deputatul „Mitralieră”: „Eram prostul proştilor pentru că purtam mască (...) De azi încolo nu mai port mască”