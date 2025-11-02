Directorul Institutului „Elie Wiesel” vrea ca instituțiile să se autosesizeze în cazul concertului controversat din Catedrala Națională

Directorul Institutului „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, a declarat, pentru G4Media, ca așteaptă ca instituțiile abilitate să se autosesizeze, a acuzat că Biserica Ortodoxă Română ar fi trebuit să se delimiteze.

„Imn pentru clerul militar al unui înalt militant legionar, în noua Catedrală Națională, acolo unde aflăm și sfinți a căror viață a fost legată de legionarism este un fapt cutremurător de propagandă extremistă, care s-a petrecut joi 30 octombrie. Considerăm că Ministerul Apărării, Familia Regală și BOR ar fi trebuit deja să se delimiteze în mod clar. Faptul că Basilica postează cu mândrie acest eveniment transmite până astăzi un cu totul alt mesaj. Oare violența simbolică a extremismului va face casă bună cu ortodoxia? Așteptăm autosesizarea instituțiilor abilitate să deschidă un dosar de cercetare în baza OUG nr 31/2002”, a directorul Institutului „Elie Wiesel” pentru G4Media.

În același timp, Patriarhia Română neagă acuzațiile, susținând că textul poeziei interpretate ar fi atribuit în mod eronat lui Radu Gyr și că „nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare. Prin urmare, contextul redării cântecului exclude orice interpretare tendențioasă. Încercarea de a asocia Biserica Ortodoxă Română cu ideologiile extremiste este una total lipsită de temei, mai ales că Patriarhia Română a exprimat, în repetate rânduri, delimitarea fermă de orice fel de mișcări care promovează ura și violența, xenofobia și rasismul, care sunt contrare învățăturii și credinței creștine”, se arată în comunicatul transmis de Basilica.ro

Radu Gyr a fost scriitor, publicist, dar și un activist politic vocal al legionarilor din anii ’30, devenind chiar comandant al Mișcării Legionare în Oltenia, până să fie închis în lagăr. El a avut dese întâlniri cu liderul mișcării, Corneliu Zelea Codreanu, potrivit studiului publicat în revista Arhivele Olteniei.