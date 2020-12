Donald Trump anunţă normalizarea relaţiilor dintre Israel şi Maroc

Guvernele din Israel şi Maroc au stabilit normalizarea relaţiilor bilaterale, a anunţat, joi seară, preşedintele în funcţie al Statelor Unite, Donald Trump, afirmând că este vorba de "un alt succes istoric".

În cadrul acordului, Statele Unite vor recunoaşte suveranitatea Marocului asupra regiunii Sahara de Vest, care face obiectul unei dispute cu un grup separatist algerian.

"Un alt succes istoric astăzi! Prietenii noştri extraordinari Israel şi Regatul Maroc au convenit să aibă relaţii diplomatice depline, un succes masiv pentru pacea din Orientul Mijlociu. Marocul a recunoscut Statele Unite în 1777. Este potrivit să recunoaştem suveranitatea Marocului asupra Saharei de Vest", a afirmat Donald Trump, prin Twitter.

Anunţul a fost salutat de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, şi de regele Marocului, Mohammed al VI-lea. "Am crezut permanent în această pace, iar acum se întâmplă sub ochii noştri. Vreau să îi mulţumesc preşedintelui Trump pentru eforturile extraordinare de extindere a păcii la Israel şi în Orientul Mijlociu", a declarat Benjamin Netanyahu, conform cotidianului Times of Israel.

"Marocul va relua cât mai curând relaţiile bilaterale cu Israelul", a afirmat, la rândul său, regele Mohammed al VI-lea, anunţând că vor fi reluate cursele aeriene directe între cele două ţări, cooperarea economică şi tehnologică.

Administraţia Donald Trump a intermediat, în ultimele luni, acorduri de pace ale Israelului cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Sudan.