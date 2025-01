Elena Lasconi: M-am întâlnit cu Călin Georgescu. A locuit o perioadă la Câmpulung

„Păi m-am întâlnit deja (cu Călin Georgescu - n.r.). Eu m-am întâlnit cu Călin Georgescu atunci, în primul mandat, când a venit la Câmpulung. A locuit o perioadă la Câmpulung şi a adus copiii la şcoală la Câmpulung şi am declarat lucrul acesta că spunea că vrea să aducă investitori, să aducă artişti internaţionali în Câmpulung, dar bineînţeles că nu s-a întâmplat nimic. Şi de asemenea am aflat că de 10 ani face acest lucru, mergând prin mai multe oraşe din România, spunând acelaşi lucru, dar văd că lucrurile astea ţin. Se întâmplă de 10 ani, dumnealui nu a făcut absolut nimic, nu a făcut nimic nici pentru Câmpulung, unde a stat o vreme. Da, am discutat, am fost deschisă şi voi discutam”, spune, la Digi24, Elena Lasconi.

Ea menţionează că în prezent nu are vreo formă de contact cu Georgescu şi că nu are vreun motiv să-l contacteze pe acesta.

„Nu, nu, nu. (...) Nu văd de ce m-aş întâlni cu Călin Georgescu”, încheie Lasconi.