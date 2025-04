Elena Lasconi: Nicușor Dan este arhitectul puciului din USR

„Eu cred că el (Nicușor Dan – n.r.) conștientizează că acțiunea asta de trădare a venit tocmai din cauza lui, pentru că a băgat bățul prin gardele numărate ori, prin declarațiile acelea, că USR decide, USR decide. Ce decide USR? Pentru că a decis Congresul. Adică ce putea să mai decide USR și cine este USR?”, spune Elena Lasconi.

Întrebată de moderator dacă Nicușor Dan este „arhitectul puciului din USR”, ea afirmă: „Da, categoric. Categoric, adică trebuie să fii copil să crezi că este altceva”.

„El are nevoie de delegați în secții, pentru că el nu are delegați. Și cred că asta a fost miza importantă, pentru că și din ultimul sondaj pe care l-au tot trâmbițat acești puciști din USR, arată foarte clar că dacă eu mâine m-aș retrage, Nicușor Dană intră în turul 2. Și eu nu înțeleg de ce… pentru că nu sunt saci de cartofi. Și nu înțeleg de unde toată această mobilizare și această presiune pentru cineva care, dacă să presupunem prin absurd ar ajunge în turul 2, ar lua bătaie de la oricine. Să nu uităm. În turul al doilea contează foarte mult și mobilizarea electoratului PSD. Iar șansele ca Nicușor Dan să fie votat de PSD sunt extrem de mici. Eu am și fost votată de oameni care au votat în mod clasic cu PSD. 600 de mii de voturi le-am primit din partea oamenilor care nu au fi votat niciodată USR, vorbesc de PSD, de SOS, POT, AUR, femei din zona respectivă. De asta este foarte greu să înțeleg”, adaugă Lasconi.

Elena Lasconi: Nu aș duce la Cotroceni oamenii ai trecutului

De asemenea, Elena Lasconi spune că Nicușor Dabn „se înconjoară de persoane destul de dubioase”.

„De exemplu, pro-rus. N-aș sta, n-aș defila niciodată cu pro-rus pe lângă mine. De Matei Păun vorbesc acum. Nu aș duce la Cotroceni oameni ai trecutului, așa cum a spus dânsul că l-ar lua consilier pe Antonescu sau pe Iohannis. Plus că am văzut o grămadă de întâlniri pe care le-a avut cu Zuckerman, a fost surprins fotografiat. De asemenea, știu că a avut discuții și cu oamenii ai sistemului și când spun asta mă refer la PSD-PNL. Adică mie mie este foarte clar că PSD și PNL nu doresc să aibă un candidat care să intre în turul al doilea cu șanse de a câștiga care să fie antisistem. Și singurul candidat antisistem sunt eu”, conchide Lasconi.

Lideri USR au decis să-i retragă Elenei Lasconi sprijinul pentru alegerile prezidențiale și să îl susțină pe Nicușor Dan.