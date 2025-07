Elena Udrea a ieşit din Penitenciar: Mă simt minunat. Îi mulţumesc fetiţei mele / Adrian Alexandrov a venit cu flori să o aştepte: fiica nu ştie că mama vine acasă

„E minunat. Mă simt minunat. În primul rând îi mulţumesc din Dumnezeu că această încercare s-a terminat. A fost mult. E greu şi o lună aici, în penitenciar. (…) Am considerat o încercare a lui Dumnezeu prin care am trecut tot cu puterea Lui. Îi mulţumesc fetiţei mele că a rezistat în toată perioada aceasta, că a venit aici de 150 de ori. Aşa au trecut aproape patru ani din copilăria ei. Toate sărbătorile şi cel mai important moment din viaţa ei şi a trecut în penitenciar ca să fie alături de mine”, spune Elena Udrea, la ieşirea din penitenciar.

Udrea i-a mai mulţumit mamei sale, soţului şi tuturor celor care au fost lângă ea, inclusiv avocaţilor săi.

„Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc. Cu nădejde, de bunăvoie, cu nădejdea că şi eu voi fi rejudecată după ce în 2018 era spus că am fost judecată ilegal de completul de 5 judecători. (…) Deci dacă atunci am venit de bunăvoie şi cu nădejde pentru justiţia din ţara asta, la fel voi face şi acum voi rămâne aici pentru că vreau să îmi cresc copilul în România cu prietenii pe care şi i-a făcut, alături de familie”, a mai spus fostul ministru.

Întrebată dacă va mai face politică, Udrea a spus că nu îi mai trece prin cap.

„Gândindu-mă la experienţa mea, nu îmi mai trece prin cap. Ca să fac o glumă, văzând cine face politică astăzi, mai că m-ar bate gândul. Dar asta era doar o glumă. Vreau să îmi văd de copilul meu, de familia mea. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut. Am lăsat-o când îmi venea până la brâu şi acum nu mai pot să o iau în braţe”, a mai spus Udrea.

Udrea a mai fost întrebată dacă ar i mai face încă o dată Gala Bute şi a spus că a făcut acest eveniment cu mândrie.

„Eu am făcut Gala Bute cu mândrie. Am vrut, poate ăsta e un păcat, şi sigur eu îl port cu mândrie, am vrut să arăt că ce nu poate să facă nimeni, ce n-a putut nimeni să facă în România şi anume să-l aduc pe Bute, să boxeze Lucian Bute, marele campion, să boxeze la el acasă, la Bucureşti. Pot să fac eu şi am reuşit. Dacă ştiam că ăsta este costul şi că o să stau departe de copilul meu 4 ani, nu aş mai fi făcut evenimentul acesta şi încă o dată”, a mai spus fostul ministru.

Udrea a spus că „puşcăria este foarte grea”.

Tribunalul Prahova a respins contestaţia depusă de Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva deciziei Judecătoriei Ploieşti de eliberare condiţionată a Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a ieşit din închisoare. Decizia este definitivă.

Alexandrov a spus că a vorbit cu fiica sa şi a Elenei Udrea şi a dus-o la o prietenă până vor ajunge acasă.

„E o surpriză pentru cea mică. Nu ştie că azi va ajunge mama ei acasă. Aşa că sperăm să nu fie prea şocată de ce va vedea”, a spus Alexandrov, care a venit la Penitenciarul Târgşor, de unde urmează să iasă Elena Udrea.

Partenerul fostului ministru a spus că nu are încă planuri de vacanţă.

„Vom vedea perioada următoare dacă vom pleca pe undeva sau ce vom face. Momentan, cred că ce mai important e ca Elena să fie alături de cea mică şi să petreacă următorul timp împreună”, a mai spus partenerul Elenei Udrea.