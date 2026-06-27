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Eugen Tomac dezvăluie culisele negocierilor pentru un guvern tehnocrat: „Ilie Bolojan a considerat că este o soluție de luat în seamă”

Consilierul prezidențial și fostul premier desemnat Eugen Tomac susține că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu a respins din start ideea unui guvern tehnocrat, ba chiar a apreciat-o, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, drept „o soluție de luat în seamă”.
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Luiza Moldovan
27 iun. 2026, 14:40, Politic
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EugenTomac a prezentat la Digi24 propria versiune asupra negocierilor eșuate și a respins categoric ideea că președintele Nicușor Dan ar fi avut vreun rol în căderea Guvernului Bolojan.

Potrivit lui Tomac, propunerea unui cabinet format din specialiști independenți a apărut ca o încercare de a depăși blocajul dintre partidele coaliției și de a permite adoptarea rapidă a reformelor asumate de România.

Domnul prim-ministru Ilie Bolojan a spus la consultările de la Palatul Cotroceni că un guvern tehnocrat este o soluție de luat în seamă”, a declarat Tomac, subliniind însă că liderul liberal nu și-a asumat niciodată explicit susținerea unui asemenea Executiv.

„Cu o oră înainte de ședința PNL mi-a spus că nu voi fi susținut”

Eugen Tomac afirmă că, până în ultimul moment, discuțiile cu liderii PNL au fost constructive și s-au concentrat pe reforme și pe structura unui cabinet de specialiști.

Domnul președinte Ilie Bolojan mi-a spus că nu voi fi susținut de PNL cu o oră înainte de ședința Biroului Permanent Național al PNL”, a spus Tomac.

Eugen Tomac spune că, anterior acelui moment, nimic nu i-a lăsat impresia că liberalii ar fi respins definitiv proiectul.

În discuțiile pe care le-am avut, niciodată nu mi-a lăsat sentimentul că nu este deschis unei asemenea construcții. Ba, mai mult decât atât, mi-a solicitat detalii în plus”, a spus Tomac.

El susține că una dintre condițiile discutate era depolitizarea administrației.

Mi-a solicitat să nu existe secretari de stat politici, prefecți politici și subprefecți politici, iar eu mi-am asumat acest angajament”, a precizat acesta.

„PSD și PNL îmi cereau lucruri diferite”

Tomac descrie negocierile ca fiind extrem de dificile, susținând că fiecare partid venea cu propriile condiții privind componența viitorului Executiv.

Cei de la PSD îmi spuneau: veniți cu propuneri în cabinetul dumneavoastră cu oameni care și-au făcut un obicei din a fi extrem de agresivi la adresa PSD, trebuie să renunțați la ei. Cei din PNL îmi spuneau: nu puteți veni cu oameni care niciodată nu au înjurat PSD-ul. Deci nu au fost discuții simple”, a povestit acesta.

Potrivit lui Tomac, disponibilitatea sa pentru compromis a mers până la consultarea PNL înaintea fiecărei numiri importante.

Mi-am asumat că atunci când voi face numiri pentru membrii Guvernului și pentru eșalonul 1 și 2 să nu fac nicio nominalizare până nu consult Partidul Național Liberal”, a spus el.

Un guvern cu mandat limitat

Eugen Tomac afirmă că Executivul pe care îl propunea nu era gândit ca o formulă de lungă durată, ci ca un cabinet de tranziție, destinat exclusiv deblocării reformelor urgente.

Acest guvern urma să aibă un mandat limitat. Putea fi chiar un guvern de câteva zile… putea fi un guvern de 20 de zile”, a explicat el.

Obiectivul era adoptarea rapidă a principalelor reforme prin asumarea răspunderii Guvernului.

Legile sunt pregătite. Obiectivul meu era să merg în Parlament și să-mi asum răspunderea pe toate legile importante, inclusiv legea salarizării”, a afirmat Tomac.

Acesta spune că propunerea a fost motivată și de dorința de a evita prelungirea crizei politice.

Românii au făcut un efort extraordinar anul trecut prin măsurile șoc luate pentru echilibrarea deficitului bugetar. Prelungirea acestei crize mi s-a părut un soi de dispreț față de cetățenii care au făcut acest efort”, a declarat consilierul prezidențial.

Tomac: „Nicușor Dan nu a fost parte a planului de dărâmare a Guvernului Bolojan”

Întrebat direct dacă președintele Nicușor Dan a avut vreun rol în schimbarea Guvernului, Eugen Tomac a răspuns fără ezitare: „Nu”.

El susține că, dimpotrivă, șeful statului a încercat în repetate rânduri să reducă tensiunile dintre partidele aflate la guvernare.

De fiecare dată președintele a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze, să revină la normalitate și să devină funcționale, tocmai pentru că România avea o serie de angajamente”, a afirmat Tomac.

Tomac a invocat, printre prioritățile care impuneau stabilitate politică, implementarea jaloanelor din PNRR, aderarea la OCDE și programele de securitate ale României.

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