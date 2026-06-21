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Eugen Tomac rupe tăcerea despre poza cu Nicușor Dan și Pahonțu: „Nu s-a negociat nimic politic”

Fostul premier desemnat Eugen Tomac a declarat că întâlnirea surprinsă într-o fotografie realizată la Bruxelles, în care apar președintele României Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu și mai mulți europarlamentari, nu a avut nicio legătură cu negocierile pentru formarea Guvernului sau cu șansele de învestire a Executivului în Parlament.
Eugen Tomac rupe tăcerea despre poza cu Nicușor Dan și Pahonțu: „Nu s-a negociat nimic politic”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 19:47, Politic
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Potrivit lui Tomac, discuția a avut loc în marja Consiliului European, într-o pauză între întâlniri oficiale, și a fost axată strict pe subiecte ce țin de agenda europeană și de prioritățile Consiliului.

El a explicat într-o intervenție la Antena 3 CNN că prezența unor europarlamentari, precum Rareș Bogdan sau Victor Negrescu, a fost determinată de întâlnirile anterioare și ulterioare ale președintelui cu lideri ai grupurilor politice europene.

„Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului sau despre negocieri politice interne. Timpul a fost foarte scurt și dedicat exclusiv temelor europene”, a afirmat Tomac, subliniind că fotografia a fost realizată într-un spațiu public, fără a fi vorba despre o reuniune oficială sau conspirativă.

În ceea ce privește situația politică de la București, Tomac a arătat că președintele a transmis liderilor europeni că România își va menține direcția pro-europeană, iar mandatul acordat premierului desemnat este acela de a obține susținere parlamentară pentru guvernul propus.

Fostul premier desemnat a evitat să comenteze scenariile politice interne, inclusiv ipoteza unui guvern susținut de AUR, precizând că decizia finală aparține Parlamentului.

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