Fechet vrea reducerea numărului directorilor Romsilva de la 121 la 17

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunță demararea reformării Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Printre altele, propune reducerea numărului directorilor Romsilva de la 121 la 17, iar aceștia vor un contract de mandat pe 5 ani și va avea indicatori foarte clari de performanță.

„Prezint un proiect de hotărâre de guvern, de această dată, un proiect mult așteptat, un proiect despre care s-a discutat deja foarte mult și care în același timp reprezintă un jalon în PNRR. Este vorba de proiectul de hotărâre de guvern, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor RomSilva, proiect care se află deja pe site-ul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, pentru că am demarat deja procesul de consultare publică. Este un proiect prin care dorim ca Regia Națională a Pădurilor să fie mult mai eficientă, totodată să fie mult mai transparentă în relația stat-cetățean, și în ultimul rând să eficientizăm activitatea Regiei din punct de vedere economic”, spune Mircea Fechet.

El precizează că a respins propunerea de buget pe care Romsilva a comunicat-o ministerului.

„Am găsit-o prea puțin ambițioasă. Profitul propus pentru anul 2025 de către conducere actuală a Regiei era, dacă mi-am inteles bine, de aproximativ 40 de milioane de lei. Asta înseamnă aproape 10 lei la hectar, ceea ce, în opinia mea, reprezintă o sumă prea mică, Regia Națională administrând aproape 4 milioane de hectare de fond forestier în România și, în consecință, eu cred că, mai ales anul acesta, când este un an extrem de greu pentru bugetul național de stat, este extrem de greu din punct de vedere al deficitului, cred că trebuie să ne înțelegem cu toții rolul, mai ales acele entități care administrează o bogăție atât de valoroasă a statului român, respectiv pădurile publice ale României”, adaugă Fechet.

Mircea Fechet arată că își asumă reformarea Regiei Naționale a Pădurilor „de sus în jos”.

„Planul meu propune asigurarea unei structuri de conducere mai suple prin reducerea numărului directorilor cu 86%. Așadar, pe schema pe care o propun, din 121 de directori, ar trebui să rămână aproximativ 17 și fiecare din acești directori va avea un contract de mandat pe 5 ani și va avea indicatori foarte clari de performanță pe care, în măsura în care nu-i va îndeplini, va putea fi revocat. Totodată am luat în considerare o gospodărire mai eficientă a suprafeței Fondului Forestier Național. Am propus ca o direcție silvică să nu poată avea mai puțin de 200.000 de hectare. E adevărat că urmează să compensăm, pentru că nu-i totuna să ai pădure la munte sau să ai pădure la câmpie. Însă, astăzi există direcții silvice cu puțin peste 20.000 de hectare. Așadar, eu consider că pentru a te numi director înainte de toate trebuie să ai o suprafață însemnată de pădure pe care să o administrezi. Totodată, angajarea personalului RomSilva se va face prin concurs național, organizat la Sediul Structurii Centrale. Dorim, așadar, să oferim șanse egale celor care aleg să profeseze în domeniul silviculturii”, menționează ministrul Mediului.

De asemenea, el menționează că va fi instituit principiul pentru muncă egală salariul egal, pentru că există mari diferențe de la o direcție silvică la alta, iar principiul eficienței se va aplica tuturor subunităților, inclusiv dacă e vorba de ocoale silvice sau alte activități conexe.

„Mă refer aici la secții pentru exploatarea lemnului, pentru întreținerea și repararea drumurilor, pepinierele, centrele pentru creșterea și valorificarea vânatului, piscicultură și așa mai departe și modul în care în viitor vor fi înființate astfel de subunități, va fi stabilit prin ordin al autorității publice centrale de mediu, evitând astfel situațiile în care conducerea regiei doar mimează anumite reforme pe spinarea pădurarilor. Urmărim chivernisirea avuției naționale, iar acest lucru înseamnă reducerea risipei, creșterea eficienței operaționale, eliminarea oricărori suspiciuni de utilizare necorespunzătoare a resurselor, trasabilitatea completă a activităților desfășurate cu mijloacele de transport și utilaje ale regiei și fundamentarea deciziilor de management pe date concrete”, mai spune Fechet.

Totodată, ministrul Mediului vorbește despre reducerea cheltuielilor Regiei Romsilva: „Cele 22 de administrații ale parcurilor naționale se vor uni într-o singură entitate cu un singur director și cu o singură direcție-suport. Fie că discutăm de economic, cât discutăm de juridic, de contabilitate, resurse umane și așa mai departe”.

„De asemenea, toată activitatea silvoturistică a regiei va fi realizată prin intermediul complexului Silva ca unic gestionar al resurselor imobiliare. Este vorba de hotelul celebru pe care regia îl are în patrimoniu, dar și de foarte multe cabane în mijlocul pădurii de care nu știe multă lume. Ne dorim să gestionăm unitar și transparent aceste resurse, să asigurăm, sper eu, un standard de calitate în serviciile pe care le vom oferi turiștilor, dar în același timp să păstrăm caracterul public și accesibil al structurilor silvoturistice. Totodată parcul auto și utilajele regiei vor fi gestionate printr-o aplicație informatică de management al flotei auto. Asta include automat monitorizare GPS și totodată sonde litrometrice pentru consumul de carburant. Păstrăm cabalinele în patrimoniul RomSilva, dar nu neapărat ca un element decorativ, ci ca o garanție a conservării patrimoniului genetic al raselor valoroase de cai, cu importanță istorică pentru România. De altfel, ne mai propunem ca Muzeul Cinegetic de la Posada să devină un instrument activ de educație ecologică și conștientizare pentru a pune mai bine în evidență bogăția ecosistemelor forestiere. Totodată am dat termen 120 de zile conducerii RomSilva pentru un plan concret de birocratizare și de digitalizare a funcționării interne, astfel încât să putem să aducem și RNP-ul la nivelul anului 2025, atât din punct de vedere al eficienței, cât și al evoluției tehnologice și numai”, conchide Fechet.