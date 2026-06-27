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Firmele ar putea păstra 200.000 de lei cash în casierie. Proiect depus de AUR

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o propunere legislativă prin care plafonul maxim al sumelor în numerar care pot fi păstrate în casieria operatorilor economici la sfârșitul fiecărei zile ar urma să crească de la 50.000 de lei la 200.000 de lei.
Firmele ar putea păstra 200.000 de lei cash în casierie. Proiect depus de AUR
Sursa foto: Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
27 iun. 2026, 10:52, Economic
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Inițiativa este prezentată de AUR drept o măsură de sprijin pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care, potrivit partidului, sunt obligate în prezent să facă depuneri bancare frecvente și să suporte costuri suplimentare pentru transportul și gestionarea numerarului.

Lucian Mușat: IMM-urile ar primi „o gură de oxigen”

Deputatul AUR Lucian Mușat, inițiatorul proiectului, susține că modificarea ar oferi firmelor mai multă flexibilitate în gestionarea încasărilor și cheltuielilor curente.

„Venim cu o nouă lege pentru companiile românești, aceea de a ridica plafonul de casierie de la 50.000 de lei, cât este astăzi, la 200.000 de lei. Acest plafon a fost scăzut, din păcate, la 50.000 de lei, iar astfel companiile mici românești nu mai pot jongla cu încasările și cu cheltuielile”, a declarat Lucian Mușat.

Deputatul afirmă că, dacă proiectul va trece de Parlament, IMM-urile și companiile mici ar avea „o gură de oxigen” prin creșterea plafonului de casă.

„Continuăm să fim lângă antreprenorii români și vom face tot ce putem ca economia României să prospere și antreprenorii români să se dezvolte aici, la noi în țară”, a mai spus parlamentarul AUR.

Ce se schimbă și ce rămâne la fel

Potrivit proiectului, plafonul general pentru numerarul aflat în casieria firmelor ar urma să fie majorat la 200.000 de lei. AUR susține că măsura ar reduce presiunea administrativă asupra firmelor mici și ar diminua costurile legate de depunerile repetate la bancă.

Inițiativa păstrează însă mecanismele de control prevăzute de legislația actuală. Sumele care depășesc plafonul ar urma să fie în continuare depuse în conturile bancare ale operatorilor economici.

De asemenea, proiectul nu modifică plafonul de 500.000 de lei aplicabil magazinelor de tip cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor.

AUR susține că modificarea ar elimina o diferență considerată nejustificată între marile lanțuri comerciale și firmele mici și mijlocii, oferind antreprenorilor un cadru legislativ „mai echilibrat” și mai adaptat realităților economice actuale.

Pentru a intra în vigoare, propunerea legislativă trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptată de Parlament.

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