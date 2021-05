Premierul Florin Cîţu a anunţat că va avea o întâlnirea cu liderii social-democraţi joi, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitaţiei să discutăm despre un program care-i interesează pe toţi românii - PNRR”, a declarat şeful Executivului.

„Mâine (joi - n.r.), la ora 15.00, voi avea la guvern o întâlnire cu câţiva reprezentanţi ai Partidului Social Democrat exact pe această temă (PNRR-n.r.). Vreau să aduc aminte că am fost cel care, la buget, i-a spus dlui Ciolacu să vină să-i prezint bugetul că nu am nimic de ascuns. Nu a venit. Când a fost vorba, în pandemie, de specialişti în sănătate am spus că sunt dispus să ascult soluţiile PSD. Nu a venit. Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitaţiei să discutăm despre un program care-i interesează pe toţi românii - PNRR”, spune Florin Cîţu.

Marcel Ciolacu a vorbit, duminică seara, despre discuţia telefonică avută cu premierul Florin Cîţu. Liderul PSD a reiterat ideea conform căreia dacă PNRR nu va fi prezentat în Parlament, Partidul Social Democrat va intra în grevă parlamentară.

Social-democraţii au anunţat că nu vor participa la şedinţa Legislativului în care urmează să se ratifice Acordul de majorare contribuţiilor la bugetul UE dacă PNRR nu e prezentat în Parlament.

Guvernul a anunţat, luni dimineaţă, că Florin Cîţu nu are pe agenda acestei săptămâni o întâlnire cu Marcel Ciolacu. Întrebat de ce s-a răzgândit, premierul a afirmat că această întâlnire „nu este pusă în agendă”.

„Nu m-am răzgândit. Am luat decizia să ne vedem. Încă nu este pus în agendă. Depinde şi de programul domnului Ciolacu. Vom discuta, dacă nu săptămâna aceasta, atunci săptămâna viitoare.”, a precizat, la acel moment, Florin Cîţu.

