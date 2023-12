Florin Roman: amendamentul PNL care stopează creşterea de taxe şi impozite în 2024 a fost adoptat

Amendamentul a fost analizat în cadrul dezbaterilor din Parlament despre proiectul legii bugetului pe 2024.

„Am depus un amendament extrem de important, modificăm art 80, clarificăm explicit că nu vom avea majorări de taxe şi impozite, că nu vor fi scoase excepţii. Este decizia politică PNL luată în forurile statutare. Am venit cu acest amendament susţinut de ministrul Boloş şi va deveni literă de lege. Stabilim taxe şi impozite prin lege, tot prin lege stabilim că nu creştem aceste taxe. Venim şi întărim cele spuse, pentru că am constatat că uneori e o diferenţă de la vorbe la fapte. Am o problemă cu cei care ne-au obligat să facem aceste majorări de taxe care au fost şi în luna octombrie, rezultatul unor jaloane din PNRR”, a declarat Florin Roman în Parlament.

Deputatul liberal mai susţine că amendamentul este împotriva USR.

„Acest amendament este împotriva USR, partidul care a impus taxe noi”, a precizat Roman.